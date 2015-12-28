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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 08:50 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息12月28日

* 明报：

--瑞年国际 遭沽空机构Glaucus狙击近两个月，公司主席兼行政总裁王福才昨日现身驳斥对方共12项指控，并计划在美国向Glaucus兴讼。他并拟最快在今日公司股份复牌后增持，把个人持股比例由现时约17%增持至最少29%。

* 苹果日报：

--六年前被新鸿基地产 高薪挖角的前恒生银行 ＂大掌柜＂陈国威，下周一重返恒生担任大中华业务主管。消息指年薪逾千万、具内地脉络的陈国威，可能是恒生下任行政总裁潜在人选之一，但不是唯一人选。

* 星岛日报：

--国药控股 与最终控股股东中国医药集团总公司，正在筹划一项资产重组计划，根据初步安排，国药拟向母公司旗下附属公司，出售若干化药工业类资产。

* 文汇报：

--早前接获19份意向书的港铁 将军澳＂日出康城＂9期地产发展项目，于今天截标，市传项目补地价金额28.52亿港元，即每尺楼面补地价2,545港元，稍低于8期项目。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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