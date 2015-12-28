《中国报摘》--其他报纸重要消息12月28日

**上海证券报**

--上海保险交易所方案近期获国务院批准，筹建工作正式展开，现任中国保监会资金运用监管部主任曾于瑾或将出任保交所筹建负责人。上海保交所的注册资本金约为50亿元人民币，除上海国际集团作为发起方股东之外，还有大型或本地保险公司及多家大型非保险类国企将参股其中。

--一份《关于召开保险资产负债管理风险防范工作会议的通知》紧急下发至各保险集团、保险公司、保险资产管理公司以及中国保险行业协会、保险学会、保险资产管理业协会。记者获悉，保监会正在通过多个举措来防范保险资产负债管理风险，拉响预警信号。同时保监会将于12月29日上午9点召开上述会议，保监会主席项俊波将出席会议并做重要讲话，而收到通知的上述单位主要负责人须参会。

**证券时报**

--据中央纪委监察部网站消息，中国联通 原党组书记、董事长，现中国电信 党组书记、董事长常小兵涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

--记者统计，A股今年首发、增发和配股合计为实体经济输血1.23万亿人民币，保荐机构合计赚得137.6亿承销与保荐费。其中，中信证券 成为唯一一家股权融资承销保荐费过10亿的券商。

--证监会新股预披露显示，天风证券将公开发行新股不超过8.23亿股，约占发行后总股份15%，募集资金将用于增加公司资本金，扩展创新业务规模等。公告显示，人福医药 、道博股份 、三特索道 等“当代系”上市公司位列天风证券股东。此外，公司员工持股计划持有天风证券合计5.36%股份。

**人民日报**

--国务院发展研究中心副主任王一鸣撰文认为，当前中国经济的主要问题是有效供给不适应市场需求的变化，特别是结构性产能过剩比较严重。换言之，主要矛盾正在由需求侧转向供给侧。由于经济下行压力加大的原因主要不是周期性的，而是结构性的，面对的主要是供给侧、结构性、体制性矛盾，因而不可能通过短期刺激政策实现经济反弹，而必须通过供给侧结构性改革，重塑经济持续健康发展的动力。(完)