港报社评：A股勇进改革，香港要赢竞争--经济日报12月28日

中证监表示明年推容纳特殊股权结构创业企业的战略新兴板外，还提出一系列力促资本市场发展的大计。港股市场除应再进行同股不同权的深入谘询外，更要对竞争有足够危机意识。

中证监上周五为A股送上圣诞礼物，表示明年将重点开展五项工作，包括建立战略新兴板、大增新三板挂牌公司数量、开展股权众筹融资试点等。其中战略新兴板是要推动特殊股权结构类创业企业在境内上市，换言之，像阿里巴巴般同股不同权的公司将是目标。 与此相对，本港今年中终止了同股不同权的谘询与探讨，此举短期对本港市场影响确不大，原因有二。其一，美股可容同股不同权，虽令内地科企如阿里巴巴等舍港取美上市，惟日益发觉水土不服，难于接受美国监管和投资者文化，大吐苦水甚至撤销在美上市，密谋回流。内地建战略新兴板的底因之一，相信正要照顾这些游子。中短期内，内地科企舍港赴美上市的热潮应难再。

其二，内地资本市场的监管、管治文化与国际叫座力，仍与港股有距离；对希望拓展国际市场以至提升管治文化的内企，港股市场仍有相当吸引力。

但中长期却很可能并非如此。首先，内企亦在不断演进及向国际学习，未来体质改进后，或可减水土不服，重现赴美上市热。何况，内地不断进行资本市场改革与对外开放，如沪伦通等已在计划中，随着监管改进及引进更多国际机构投资者，港股的国际化优势可能收窄。

因此，在内地战略新兴市场暂未对本港构成明显竞争前，本港应再就同股不同权进行谘询，但这次港交所应先有更深入研究与准备，提出周详建议，尤其如何确保小投资者利益，让各方深入讨论，同股不同权真的不适合本港？抑或在甚么制度设定下可在港推行？

更重要的是，中央积极推资本市场改革与开放，除上述提及的中证监明年五项重要工作外，如新股上市（IPO）改行注册制已定于明年3月落实等，内地股市对内企的吸引力将不断提高。正如中证监上周五表明，要创造条件让大量中国科技型企业在国内上市，相信她对其他类型内企的态度，亦是同样进取，而这对近年有大量内企前来上市的港股市场，势造成日益激烈的竞争。

虽然本港今年重执全球IPO的牛耳，但香港不能松懈，须有危机意识，设法提高本港资本市场的国际化程度与深广度，以至制度创新，以能在愈激烈的竞争中愈强。（完）

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