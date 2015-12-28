港报社评：本土情怀本平常，过而变激势自伤--信报12月28日

近年，＂本土＂成为香港热词，甚至政治口号，但对本土意识的内涵，显然有不同的理解。当下民间流行的演绎，本土往往被强调为香港的本位主义，将视野局限在港人港境的利益得失，甚至带有排他倾向，尤其针对内地人士，当中港矛盾升温，部分本土派信徒激烈＂勇武＂地排拒内地一切，发生种种扰乱社会安宁事态，正是出于狭隘本土意识形成思潮，激发起来的群体行动。

财政司司长曾俊华出席母校喇沙书院的旧生会周年聚会后在网志表示，每当他置身旧生圈子时，无论是叫口号或者唱校歌，都觉得＂喇沙仔＂对母校那股近乎狂热的归属感，和近年流行的所谓本土意识有着共通之处。何谓共通？曾俊华认为，两者对本身的身份、传统和文化，均有强烈的感情和自豪感，而此种情感大至国家民族，小至一间学校都会存在，亦不只限于传统名校。

话说到此，曾财爷似有为本土意识张目之嫌，颇具政治不正确之慨。因为年来卷起的本土街头抗争，触动中央政治神经，被官方媒体痛批，并视为警惕港独抬头的例证。财爷之言又让人想起早前世界盃足球外围赛的港中赛事曾发生观众嘘国歌事件，而一众特区政府官员被问到是否撑香港队赢波，多支吾以对，俨然生怕助长本土意识，形成政治偏差；唯有财爷堂而皇之支持港队。

一番本土共通论后，曾俊华话锋一转，表示相信这一种感情和自豪感，同时存在于所有香港人之中，大家对香港深厚的情感，可团结成一股正面、具建设性的力量，推动香港变得更好，让香港整体得益，而绝对不止于一种封闭式、消极，甚至是具破坏性的保护主义。财爷先诱后导，无疑是对本土意识膨胀作出苦口婆心的劝戒：不要滑向封闭、消极，破坏性。这番言论，也得到行政会议召集人林焕光的认同，他呼吁年轻人放眼世界，＂不应过分本土化＂。

曾俊华的网议，是对当下本土理念的拨乱反正，触及对本土意识理解，有助化解中港政治理念的鸿沟。事实上，香港一撮人对本土意识的追捧，的确如财爷所言，是封闭和消极的，甚至有造成破坏的危险。同时，内地官方媒体言论也很僵化，非友即敌的武断结论，缺乏辩证思维，容易上纲上线。其实人的认知，都由窄而阔、由近及远，是很正常的，落在社会现实，由家及乡、由乡及国，是情感与关爱寄托、归属的自然推导模式。由本土到国家，理应不是对立的。

中国改革开放初期，内地号召港商投资家乡，彷佛爱乡即爱国，没有人认为这是本土意识，更没有人评为不正确。时移世易，与老一辈来自内地乡土的民众不同，新生代生于斯长于斯，香港就是他们最先意义的本土，无论怎样托付其情感与关爱都不为过，无可苛责。这与广东人为自己是广东人自豪，北京人以自己是北京人优越，并没有什么大相径庭，没有什么不能理解，只要不是以此和国家民族明显对立对抗，内地官员也不必过分解读香港本土意识会危害国家安全。

同样是因为世道已变，人口自由流动迁徙普遍，资讯发达，加上全球化的经济联系，开放成为不可阻挡的潮流，狭隘的本土意识和观念势必与世界大势愈益格格不入。香港作为全球最开放城市之一，摒弃保护主义、高度自由贸易的传统，成为香港赖以生存发展的制度基础。没有资源、没有多元产业可依托，如果任由本土意识走偏锋，将成香港的祸害，香港人怎会不深明此义，怎会纵容违法暴力的抗争破坏香港的核心价值。过犹不及，乃至理名言，曾俊华与林焕光肺腑之语，诚发人深省。

当然，本土意识要像财爷所说的不走样不变形，并转化成为建设香港、使香港更进一步的积极情怀，绝非靠其一篇网志可以成就。对本土理念有包容的辨析，要成为内地与本港政府的管治思维，若然两者皆误读＂本土＂，视之为洪水猛兽，未能转化为正能量和奋斗心，又缘何能要求年轻一代端正本土理念，守护香港开放、自由的制度优势呢？（完）

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