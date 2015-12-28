中国经济：预计今年对外直接投资1,280亿美元，双向投资基本平衡--商务部

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透北京12月28日 - 中国商务部部长高虎城周六称，“十二五”（2011-2015年）期间，中国双向投资实现基本平衡，其中对外直接投资从2012年起连续三年位居世界第3位；预计2015年吸收外商直接投资（含金融）1,350亿美元，全口径对外直接投资1,280亿美元。
商务部网站援引他在2015年全国商务会议所做工作报告称，2016年商务工作重点仍要稳定外贸增长，改善投资环境。
高成虎还指出，明年工作还要深入推进流通改革，提高流通信息标准化集约化水平；大力改善市场环境，挖掘消费增长潜力；改善公共服务，加快“走出去”步伐；拓展全方位经贸关系，主动谋划经济外交。
“要突出两个抓手，即要以‘一带一路’统领新时期扩大开放、推进改革、发展多双边经贸关系，坚持共商共建共享，形成优势互补的跨国产业链、价值链，拉近与相关国家的利益纽。”他称。
他并透露，2015年中国网络零售额预计达到4万亿，位居世界第一；消费社会消费品零售总额预计达到30万亿元，稳居世界第二，消费对经济增长的贡献接近60%。
同时，第一贸易大国地位更趋巩固，中国货物贸易占全球份额从2010年的10.4%提升到2015年的约13.2%，明显快于全球主要经济体。中国已经成为名副其实的经贸大国，正在稳步迈向经贸强国。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *