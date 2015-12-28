港报社评：退保谘询，不会胜者全赢--星岛日报12月28日

扶贫委员会上周推出退休保障谘询文件，展开半年公众谘询，主要提出两个方案︰＂A餐＂是不论经济状况，65岁以上长者都可每月向政府领取退保金；＂B餐＂则设资产与收入限制，并非人人有份，环境较佳者落空。谘询一开始，社会即出现炽热争论，20多名学者更直指是＂假谘询＂，明言杯葛。他们忧社忧民之情可敬，但今次退保谘询并非＂胜者全赢＂（Winner takes all），当中可议价和变动的空间颇大，各方如以＂非A即B＂的态度看待谘询，结果只会一拍两散，退保问题永难解决。 今次谘询提出的两个方案，各基于不同的政策原则，＂A餐＂比较简单，就像现时的公共医疗一样，全民都可享有，问题是政府长远要有多大承担？对下一代纳税人有何影响？是否为此牺牲经济发展？市民须对此作出取舍。 ＂B餐＂对公共财政、税收及经济的影响较小，问题是只有部分人受惠，不过这＂部分人＂究竟有多少，仍有很大讨论余地。身兼扶贫委员会成员的社联行政总裁蔡海伟昨天就指出，谘询文件建议个人资产上限为八万元，受惠的人太少，应该大幅提高到100万元，若如此，全港65岁以上长者中，将有逾六成可拿到退保金。他认为只要政府采取开放态度，公众仍可就此力争，所以他不会杯葛谘询。 究竟资产上限达100万元是否太高？如何在政府开支、长者退休后花费及经济能力中取得平衡，定出更合理的资产限制？即使设定较高上限，有多少合资格长者不会领取？这些问题都可以进一步讨论和研究。 事实上，政务司司长林郑月娥与劳工及福利局局长张建宗都强调，提出八万元资产上限只是方便讨论和参考，并非定案，绝对有调节空间。相信政府会看社会如何反应，再改写＂B餐＂内容。 政府提出谘询退休保障，不可能只局限于由公帑支付退休金，一定要连系到强制性公积金与长期服务金等制度，这些方面将成为另一个争议焦点，而可变的空间也不小。目前强积金管理费仍未能大幅降低，中低收入雇员退休后所得，不够应付生活所需，政府料会研究不同的管理模式，以及是否增加雇主的供款，让雇员可拿到更丰厚的退休金。由此可见，退保谘询将带动其他相关政策的改革，政府须在多方面作出让步。 从时间上言，就算政府胜了一仗，不等于赢了整场＂战争＂。对政府的谘询文件十分动气的港大荣休教授周永新昨天也表示，即使自己的方案不被接纳，仍希望先落实＂有经济需要方案＂，踏出第一步，至少让部分长者受惠，因此他不赞成杯葛谘询。这是推动改革的积极态度，退保开了步，便会一步一步走下去，谁赢多少输多少，没有人可以预见。（完）

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