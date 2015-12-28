港报社评：反恐法出台利建文明法治大国--文汇报12月28日

全国人大常委会审议并通过中国首部《反恐怖主义法》。恐怖主义已成为人类公敌，全球反恐任重道远。中国制定反恐法，既是完善法治建设、推进依法治国的重要步骤，也是全面防范和打击恐怖主义的现实需要。依法反恐与保障人权相辅相成，关键在于做好对执法者的监察，处理好反恐与人权保障的平衡，推动中国向文明法治大国迈进。香港亦要提高危机感，认真考虑立法反恐。

国际恐怖袭击活动近年频发，中国境内的恐怖势力活动也没有止息，＂疆独＂等民族分离势力多次制造丧心病狂的暴力恐袭，对人民生命财产安全造成极大威胁，中国的反恐斗争形势仍然严峻。然而，中国反恐法律主要存在于刑法之中，对于隐蔽性高、突发性的恐怖袭击，未能起到更好的预防和遏制作用。因此，制定和出台一部系统的反恐法，可以为中国依法打击暴恐活动，维护国家安全、公共安全和人民生命财产安全，以及加强国际反恐合作，提供更加坚实的法律支撑和保证。

加强网络反恐是中国反恐法的焦点之一。随着互联网的普及，网络日益成为国际恐怖分子策动恐袭的重要工具。针对这一国际反恐的新现象、新情况，中国反恐法规定了电信业务经营者、互联网服务提供者，应当为公安机关、国家安全机关防范、调查恐怖活动提供技术支持。这一做法，合情合理，符合国际惯例。中国在反恐立法的过程中，有参考其他国家的法律，例如美国的《通讯监听法》（Communications Assistance for Law Enforcement Act）＂该法律就向有关企业和电信业者，提出协助反恐的义务和要求。但是，美方却质疑中国的正常反恐立法活动，声称反恐法将进一步限制中国的言论、结社、集会和宗教自由，损害美国电信业务经营者、互联网服务提供者的利益，并可能影响到美国对中国的贸易和投资。美国以＂有色眼镜＂看待中国反恐法，是搞＂双重标准＂，此举将不利世界各国就反恐问题增强互信，对国际反恐共同体的形成和巩固产生负面影响。

从各国的反恐实践中不难看出，在公共安全受到恐怖主义威胁的时候，个人自由难免会受到一定程度的限制。正因为如此，更需要以法律的形式对国家的反恐权限和公民权利作出清晰的界定，既满足反恐的需要，又避免损害人权。而要令二者达至平衡，必须加强对执法的监察，防止有法不依、执法不公等滥用公权力问题，全面推进依法治国，提升执法者依法办事的意识和水平。

反恐法是中国国家主体应对恐怖主义挑战，提升反恐工作力度，完善依法治国而设立的全国性法律，并非针对香港，港人根本无必要忧虑。不过，近期巴黎等国际大城市发生过骇人听闻的恐袭事件，香港作为国际都市，高度自由开放，防范恐袭的风险不可低估。特区政府有必要保持高度敏感和危机意识，积极与内地和国际社会加强反恐情报交流、执法打击，并且认真研判反恐立法的必要性，掌握住反恐工作的主动权，切实保障市民安全。（完）

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