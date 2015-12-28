中国个股：方圆支承拟收购新光集团旗下地产公司等股权，作价逾110亿元

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透上海12月28日 - 中国马鞍山方圆回转支承股份有限公司 周一公告称，拟定向增发股份以收购新光集团等持有的浙江万厦房产及新光建材城100%股权，作价逾110亿元人民币；同时还将定增募集配套资金至多32亿元。
公告指出，该公司已与新光集团、虞云新签署了《发行股份购买资产协议》，根据截至评估基准日，浙江万厦地产的评估值约为59.86亿元，新光建材的评估值为52.01亿元。
以本次非公开发行股份的发行价11.54元/股计算，收购资产非公开发行总计约为9.69亿股；本次交易募集配套资金总额不超过32亿元，按发行价15.36元/股计算，本次募集配套资金发行股份数量不超过2.083亿股。
交易完成后，新光集团将成为该公司的控股股东。
此外，新光集团、虞云新对标的公司在本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度的净利润作出承诺：2016年度合计净利润不低于14亿元；2016与2017年度累计实现的合计净利润不低于27亿元；2016、2017与2018年度累计实现的合计净利润不低于40亿元。
新光集团注册资本为6.668亿元，2014年实现营业收入70.73亿元，净利润40.18亿元。周晓光、虞云新夫妇为该集团控股股东、实际控制人，其中周晓光持股51%，虞云新持股49%。
方圆支承因筹划重大事项于6月1日起停牌，停牌前收报17.90元。（完）
参看相关细节，请点选深圳证券交易所网站 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *