中国个股：方圆支承拟收购新光集团旗下地产公司等股权，作价逾110亿元

路透上海12月28日 - 中国马鞍山方圆回转支承股份有限公司 周一公告称，拟定向增发股份以收购新光集团等持有的浙江万厦房产及新光建材城100%股权，作价逾110亿元人民币；同时还将定增募集配套资金至多32亿元。

公告指出，该公司已与新光集团、虞云新签署了《发行股份购买资产协议》，根据截至评估基准日，浙江万厦地产的评估值约为59.86亿元，新光建材的评估值为52.01亿元。

以本次非公开发行股份的发行价11.54元/股计算，收购资产非公开发行总计约为9.69亿股；本次交易募集配套资金总额不超过32亿元，按发行价15.36元/股计算，本次募集配套资金发行股份数量不超过2.083亿股。

交易完成后，新光集团将成为该公司的控股股东。

此外，新光集团、虞云新对标的公司在本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度的净利润作出承诺：2016年度合计净利润不低于14亿元；2016与2017年度累计实现的合计净利润不低于27亿元；2016、2017与2018年度累计实现的合计净利润不低于40亿元。

新光集团注册资本为6.668亿元，2014年实现营业收入70.73亿元，净利润40.18亿元。周晓光、虞云新夫妇为该集团控股股东、实际控制人，其中周晓光持股51%，虞云新持股49%。

方圆支承因筹划重大事项于6月1日起停牌，停牌前收报17.90元。（完）

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