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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 16:17 BJT

台湾数据：11月景气对策信号连六个月为代表低迷的蓝灯--国发会

路透台北12月28日 - 台湾国家发展委员会周一称，11月景气对策信号连续六个月为蓝灯，综合判断分数持平上月为15分。

展望未来，国发会称，在先进国家稳定复苏带动下，全球经济成长率可望逐季增加，且半导体库存逐渐恢复正常水位，有助出口恢复正成长。民间投资方面，业者为因应物联网、巨量资料等新兴商机，并维持制程领先地位，仍持续扩充高阶产能投资。

至于民间消费在政府〞消费提振措施〞点火带动，以及跨年、农历春节商机激励下，买气应可延续；惟消费信心仍呈现下滑趋势，对民众购买意愿之影响应密切观察。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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