台湾汇市：台币实质交易早盘走弱，外资汇出力道稍大于出口商抛汇

路透台北12月28日 - 台币兑美元 周一早盘实质汇价较上日稍弱。尽管韩元变化不大，但是盘初外资汇出，出口商虽有抛汇但量也不大，使台币实质交易价位稍微走贬。

交易员指出，出口商临近年底稍有抛汇。不过盘初外资也有一些美元买盘，两相较劲下，台币稍微走弱，但幅度也没有太大。

〞应该有实质美元需求，如果不是，没必要在32.8附近攻守，〞一位小型商银交易员说。

他们表示，本周已是今年最后一周交易，预期央行应该会在最后一天把台币收盘价做到33上方，但也不至于做得太弱，以致脱离市场行情太远。

本地时间10:29，韩元兑美元 报1,166.4，上日收在1,167.8；台股加权指数 则涨0.21%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.820/32.840，上日收在32.830。

台币早盘实质交易区间落在32.780-32.820；上日在32.721-32.780。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.780-32.840

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