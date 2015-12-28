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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 09:17 BJT

永安期货：中国期指多头仓位下滑，期指回落风险加大

以下内容节选自12月28日的《期货日报》：

上周市场呈现先扬后抑走势，周初延续此前反弹继续大幅上扬，周三涨势出现衰竭，指数迅速回落。其中IF及IH相对抗跌，当周涨幅分别达到2.88%及3.42%，IC则稍显弱势，仅上涨1.91%。基差方面，伴随市场做多氛围渐浓，期货贴水继续收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水31.4、11.54及196.3点。

　　主力持仓方面，期指三个品种虽全线增仓，但持仓变化各有不同。其中IF主力多空双双加仓，但伴随指数逐步走高，套保和投机空头增仓幅度明显大于多头，净持仓再度翻空，净空605手。与IF不同的是，IH主力多头增仓736手，空头增仓645手，多空持仓差距继续缩小，净空持仓降至70手。IC主力多空增仓均在1500手左右，仓位变化一致，净空持仓仅减少6手至871手，与前一周几乎持平。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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