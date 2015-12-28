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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 09:19 BJT

倍特期货：上期有色金属指数持续缩量，市场观望情绪渐起

以下内容节选自12月28日的《期货日报》：

上周恰逢圣诞周，在年底机构维稳的预期下，上期有色金属指数出现持续明显缩量，表明市场观望氛围加重。通过观察有色金属指数六个成分品种的技术形态表现，我们总结出三个特点：仓稳、分化、振荡尚平稳。

　　操作上，上期有色金属指数依托60日线反压逐步平多并试日内短空，依托20日线振荡平稳预期下暂不追空。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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