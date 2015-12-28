中国货币市场：隔夜回购持稳七天跌幅收敛，年底财政存款投放支撑信心

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透上海12月28日 - 中国银行间市场周一资金较为宽松，其中隔夜加权利率因需求持续旺盛变化不大，七天期则在明显下行后，又近收回全部跌幅。交易员称，目前包括跨年的资金供给都很充足，考虑到年底大规模财政存款投放因素，市场心态较为稳定。
华南一银行交易员表示，临近年底，资金面依旧宽松。“大行出的比较多。跨年的，如果押利率债都没问题。”
七天期回购加权利率开盘时段一度跌约10个基点(bp)，至午盘已近收回全部跌幅，14天期品种亦由跌转升，最新涨逾6个bp。
对此，她解释说，可能是因为最初七天期成交以押利率债为主，随着以信用债为质押品成交的增加，加权利率收窄跌幅并不意外。
华北一地方性银行交易员并指出，据往年经验，本周财政存款投放将陆续进入市场。虽然就其所在机构来看，流入迹象尚不明显，但这种预期有力支撑市场，看法稳中向好。
据统计，此前四个年度12月份财政存款投放规模均超过1万亿元。交易员透露，一般来说，时间点多集中在月底。
不过，与七天质押回购利率的下跌不同，外汇交易中心11:30公布的回购定盘利率中，七天期和14天期涨幅分别为5个bp和30个bp。
北京银行交易员认为，与质押式回购以成交决定价格不同，定盘利率如此定位，或者更反应出市场对跨年末时点的些许担忧。目前来看，对利率互换(IRS)所受影响不大，可继续关注后续走向。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9183 1.9178 +0.05
七天 2.3640 2.3659 -0.19
14天 3.2405 3.1799 +6.06
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.9950 3.7450 -75.00
七天 2.9200 3.0700 -15.00
14天 2.7200 2.7000 +2.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.9200 1.9200 +0.00
七天 2.4000 2.3500 +5.00
14天 3.6000 3.3000 +30.00
Shibor
其中:隔夜 1.9390 1.9340 +0.50
七天 2.3540 2.3550 -0.10
三个月 3.0878 3.0825 +0.53
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *