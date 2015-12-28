中国货币市场：隔夜回购持稳七天跌幅收敛，年底财政存款投放支撑信心

路透上海12月28日 - 中国银行间市场周一资金较为宽松，其中隔夜加权利率因需求持续旺盛变化不大，七天期则在明显下行后，又近收回全部跌幅。交易员称，目前包括跨年的资金供给都很充足，考虑到年底大规模财政存款投放因素，市场心态较为稳定。

华南一银行交易员表示，临近年底，资金面依旧宽松。“大行出的比较多。跨年的，如果押利率债都没问题。”

七天期回购加权利率开盘时段一度跌约10个基点(bp)，至午盘已近收回全部跌幅，14天期品种亦由跌转升，最新涨逾6个bp。

对此，她解释说，可能是因为最初七天期成交以押利率债为主，随着以信用债为质押品成交的增加，加权利率收窄跌幅并不意外。

华北一地方性银行交易员并指出，据往年经验，本周财政存款投放将陆续进入市场。虽然就其所在机构来看，流入迹象尚不明显，但这种预期有力支撑市场，看法稳中向好。

据统计，此前四个年度12月份财政存款投放规模均超过1万亿元。交易员透露，一般来说，时间点多集中在月底。

不过，与七天质押回购利率的下跌不同，外汇交易中心11:30公布的回购定盘利率中，七天期和14天期涨幅分别为5个bp和30个bp。

北京银行交易员认为，与质押式回购以成交决定价格不同，定盘利率如此定位，或者更反应出市场对跨年末时点的些许担忧。目前来看，对利率互换(IRS)所受影响不大，可继续关注后续走向。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9183 1.9178 +0.05

七天 2.3640 2.3659 -0.19

14天 3.2405 3.1799 +6.06

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9950 3.7450 -75.00

七天 2.9200 3.0700 -15.00

14天 2.7200 2.7000 +2.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9200 1.9200 +0.00

七天 2.4000 2.3500 +5.00

14天 3.6000 3.3000 +30.00

Shibor

其中:隔夜 1.9390 1.9340 +0.50

七天 2.3540 2.3550 -0.10

三个月 3.0878 3.0825 +0.53