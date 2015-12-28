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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 09:22 BJT

东海期货：郑商所易盛农期指数权重品种支撑微弱

以下内容节选自12月28日的《期货日报》：

上周，受中央经济工作会议政策利好提振，商品普涨，易盛农期指数亦收高，截至上周五，报收于1008.52点。

　　白糖上周一冲高至近两个月的高点，随后展开振荡，不过回调幅度有限。当前新糖上市加速，市场供应增加，在一定程度上延缓了糖价的上涨步伐，但明年全球食糖供应忧虑推升国际原糖价格，加上国内新榨季食糖预期减产且严控进口，供给预期存在缺口，糖价仍有望延续偏强走势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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