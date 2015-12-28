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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 09:22 BJT

银河期货：郑糖受制于区间，多单宜继续耐心持有

以下内容节选自12月28日的《期货日报》：

中期来看，白糖仍然受制于5000—6000元/吨的大区域，因此无论强势还是弱势，走出大单边走势仍是奢侈。波段走势上，白糖5400元/吨之上波段多头思路不变，前期价格维持在5500—5600元/吨振荡反复，接下来有望继续于5600—5630元/吨一线获得支撑。一旦价格再度上扬，第一压力位在5850元/吨、最重要压力位在5950—6000元/吨一线。由于短节奏上整体交易重心上移，且均线开始多头排列，只要价格维持在10日均线之上，白糖强势依旧。操作上，多单继续耐心持有，等待糖价在5600—5630元/吨巩固稳定后，再加码多单。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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