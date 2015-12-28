版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 09:24 BJT

期货日报：沪胶多空力量较为均衡

以下内容节选自12月28日的《期货日报》：

沪胶主力1605合约在上周初增仓放量并涨停，不过，强势行情未能得到延续，此后四个交易日归于平淡，呈现窄幅振荡走势。上周五，1605合约交投清淡，成交量大幅减少，价格波动区间缩窄为10570—10670元/吨。

　　交易所多、空持仓前20席位的数据显示，上周五，1605合约多头减持489张，空头增持112张，整体调整幅度不大。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐