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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 09:26 BJT

中投期货：大连焦炭期货重回弱势，市场做多动能不足

以下内容节选自12月28日的《期货日报》：

上周，焦炭主力1605合约在触及40日均线压力位后，重心下移。截至上周五收盘，日K线重回5日均线下方。

　　从MACD指标来看，尽管仍为红柱，但红柱不断收窄，表明市场做多动能已不足。此外，DIEF与DEA距离不断缩小，有向下交叉DEA的趋向，这预示着本周焦炭期价可能重回弱势。

　　操作上，建议在5日均线和40日均线内直接逢高做空，第一目标位设在620元/吨，第二目标位设在611元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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