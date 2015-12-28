中国经济：面临结构性矛盾，供给侧改革之时需求管理勿退出--专家

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透北京12月28日 - 中国国务院发展研究中心副主任王一鸣最新撰文称，当前中国经济面对的主要是供给侧、结构性、体制性矛盾，必须通过供给侧结构性改革，重塑经济持续健康发展的动力，但推进供给侧结构性改革并不意味着需求管理和需求政策的退出。
人民日报周一刊登该文称，中国经济发展面临一些突出矛盾和问题，主要表现在：经济下行压力较大；工业品价格持续回落，工业企业利润下降；财政收入增速放缓，一些地区甚至出现负增长；潜在风险显性化的可能性增大。
而造成问题的原因，最根本的还是内在因素，即有效供给不适应市场需求的变化，特别是结构性产能过剩比较严重。换言之，主要矛盾正在由需求侧转向供给侧。
“由于经济下行压力加大的原因主要不是周期性的，而是结构性的，面对的主要是供给侧、结构性、体制性矛盾，因而不可能通过短期刺激政策实现经济反弹，而必须通过供给侧结构性改革，重塑经济持续健康发展的动力。”王一鸣称。
上周召开的中央经济工作会议明确提出，明年及今后一个时期，要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革。
王一鸣表示，如果说需求侧政策比较强调通过扩大投资和引导消费拉动经济增长的话，供给侧改革则更强调发挥市场配置资源的决定性作用，激发市场主体的活力，在市场竞争中适应需求多样化、高端化和服务化趋势，把资源更多配置到适应市场需求变化的领域。
但他同时强调，“推进供给侧结构性改革并不意味着需求管理和需求政策的退出”。
需求管理主要是适度扩大总需求，保持经济运行在合理区间，为供给侧改革营造良好的宏观环境。而供给侧改革则要提高有效供给能力，创造新供给，提高供给质量，扩大消费需求，增强经济内生动力和活力，为中长期经济持续稳定健康发展创造条件。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *