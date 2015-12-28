中国经济：明年宏观政策重点和力度或有调整，着重处置僵尸企业--官员

路透北京12月28日 - 中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民周六称，明年中国财政和货币政策的基本取向不变，但重点和力度可能会有所调整，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率，而结构性改革的重点则在处置僵尸企业，稳妥化解过剩产能。

财经网刊登他在中国经济年会上的讲话称，推进供给侧结构性改革总体思路，就是实施相互配合的五大政策支柱，宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实，社会政策要托底。

他指出，积极财政政策之下增加的财政赤字，在适当增加必要的财政支出和政府投资的同时，主要用于降税带来的财政的减收，这和过去不太一样。稳健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境。

“供给侧的结构性改革和扩大内需不是对立的，不是非此即彼，实行供给侧结构改革并不是说要否定扩大内需。”杨伟民表示。

对于供给侧结构性改革，他强调战术上要抓住关键点，打歼灭战，做好明年五大任务，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。

在化解过剩产能方面，“正确的做法是通过坚定地处置僵尸企业，实现去产能，使产能和总的需求量大体均衡，止住价格下跌的趋势，让优质企业看到希望，增强信心。”

他称，要坚持企业主体、政府推动、市场引导、依法处置、多兼并重组，少破产清算，做好职工安置；接下来要制定全面配套的政策体系，在财税支持、不良资产的处置、失业人员再就业和生活保障专项奖补，对处置压力大的一些地区要给予专项奖补，以及在资本市场等方面进行支持。

“结构性改革，特别是化解过剩产能，必然带来一些阵痛，涉及部分群体的就业和收入，但是这是必须要过的槛，必须要经历的一次阵痛。”杨伟民称，现在的就业形势、财力规模、保障制度同上世纪90年代已有很大不同，有了很大的进步，虽然这次可能要有阵痛，但相信不会很大，不会出现大规模的下岗失业问题。

谈及化解房地产库存，他判断，现在的房地产库存，包括建好的和在建的，相对于现有户籍人口肯定多了，但如果加上2.5亿多非户籍人口而言可能就不多了。

他表示，中央确定明年要在两个方面深化改革：一是落实户籍制度改革方案，要加大力度，加快进度；二是深化住房制度改革方案，和上一轮的要有所区别。这次住房制度改革基本方向已经确定，要以满足新市民的住房需求为主要出发点，为新市民服务，即2.5亿非户籍人口，以建立购租并举的住房制度为主要方向。

而防范化解金融风险是改革的底线，在这个过程中，一些风险点会显露出来，但掩盖不是根本之策，既要守住底线，也要对信用违约依法处置。

他指出，对地方政府的债务风险要做好存量置换，完善全口径的政府债务管理，对金融风险要加强全方位的监管、规范各类融资行为，抓紧开展金融风险的专项整治、间接遏制、非法集资蔓延的势头，妥善处置风险案件等。