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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 10:05 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆走高，假日季交投淡静

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    * 美元兑日圆在亚洲市场淡静交投中表现不俗(澳洲和新西兰市场休
市)
    * 突破周五日本市场高位120.45，触及120.55，日经指数涨0.1%
    * 在120.00(周五低点为120.05)心理关口前方有强有力的支撑
    * 首道技术阻力位在120.885，为12月18-25日日本央行会议过后跌势
的23.6%回档位
    * 日本工业生产和零售销售数据令人失望，但对市况影响不大
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 张明钧)

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