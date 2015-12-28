背景资料：中国2008年以来人民币国际化重要政策措施一览

路透北京12月28日 - 以下为路透整理的中国2008年以来人民币国际化的重要政策和措施一览：

**2015**

--12月，中国央行宣布将自2016年1月4日起将银行间外汇市场交易时间从目前的9:30-16:30延长至23:30，但考虑到夜盘流动性问题，仍将收盘价时间定在16:30；央行并宣布将进一步扩大引入合格境外主体。

--12月，美国国会通过国际货币基金组织2010年份额和治理改革方案；改革方案生效后，基金组织份额将增加一倍，从2,385亿SDR增至4,770亿SDR。其中，中国份额占比将从3.996%升至6.394%，排名从第六位跃居第三位。

--12月，人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到阿联酋和泰国，投资额度均为500亿元人民币。

--12月，中国外汇交易中心发布CFETS人民币汇率指数，同时发布BIS货币篮子和SDR货币篮子权重的人民币汇率指数，力图扭转市场普遍看中单一人民币对美元名义汇率状况。

--12月，中国央行发布关于金融支持天津、福建和广东自由贸易试验区建设的指导意见，支持扩大人民币跨境使用，并深化外汇管理改革。

--11月，国际货币基金组织（IMF）宣布将人民币以10.92%的权重被纳入特别提款权（SDR）货币篮子，成为SDR篮子中美元、欧元、英镑、日元之外的第五种货币。新货币篮子将于2016年10月1日起生效。

--11月，美国成立人民币贸易清算工作组以寻求在美进行人民币的贸易和清算，前纽约市长彭博将任组长。

--11月，首批境外央行类机构在中国外汇交易中心完成备案，正式进入中国银行间外汇市场。这些境外央行类机构包括：香港金融管理局、澳大利亚储备银行、匈牙利国家银行、国际复兴开发银行、国际开发协会、世界银行信托基金和新加坡政府投资公司。

--11月，中国央行完成与欧洲央行(ECB)的双边本币互换操作测试，资金最终提供给部分中国和欧元区商业银行，未来双方可根据需要即时启动互换操作。

--11月，新加坡的人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度扩大至1,000亿元人民币。

--11月，中国央行、国家外管局发布，内地与香港证券投资基金跨境发行销售资金管理操作指引，主要内容包括外管局仅对基金互认总额度进行监控，不对单家机构的额度、单只产品的额度进行。

--10月，中国银行称，在伦敦设立中行伦敦交易中心，全面覆盖欧洲和美洲的离岸人民币、外汇、贵金属、商品、债券和其他衍生品的报价和交易；中行并在北京、伦敦、新加坡三地同步举行“中国银行人民币债券交易指数”，助力人民币国际化。

--10月，中国央行伦敦发行不超过50亿元人民币的一年期央行票据，以为海外投资者提供高品质的人民币抵押品，推动人民币国际化。该期央票获得了国际投资者的追捧，超额认购达5倍，料最终定价为3.1%，比询价区间3.3%低20个基点(BP)。

--10月，中国央行表示，人民币跨境支付系统（CIPS）第一期成功上线运行，其中有19家银行获得CIPS第一批直接参与者资格；第一期系统功能包括便利跨境人民币业务处理，支持跨境货物贸易和服务贸易结算、跨境直接投资、跨境融资和跨境个人汇款等业务。

--10月，中国财政部公告，从四季度起，按周滚动发行三个月记账式贴现国债。据路透此前报导，此举旨在为国外央行及类央行机构提供更多产品，以满足人民币加入SDR的要求。

--9月，中国央行正式发布便利跨境人民币资金池业务通知，明确进一步扩大跨境人民币净流入额度上限，并放松企业的准入门槛；该措施提升了跨国企业人民币的可得性，并推动人民币国际化。

--9月，中国央行批复同意汇丰香港和中银香港在中国银行间债券市场分别发行10亿元和100亿元人民币金融债券，这是国际性商业银行首次获准在银行间债券市场发行人民币债券，此举有利于促进中国债券市场扩大对外开放，推进人民币跨境使用。

--9月，中国央行分别与阿根廷中央银行、赞比亚中央银行签署建立人民币清算安排的合作备忘录，中国央行决定授权工商银行（阿根廷）股份有限公司担任阿根廷人民币业务清算行、授权赞比亚中国银行担任赞比亚人民币业务清算行。

--9月，中国央行称，允许境外央行类机构直接进入中国银行间外汇市场，开展即期、远期、掉期和期权等外汇交易；境外央行类机构及其交易对手都不需要为此类交易交存外汇风险准备金。

--8月，中国外汇交易中心首次公布人民币兑美元参考汇率。表格显示，交易中心将于北京时间上午10点、11点、下午2点、3点和4点分别发布一个参考汇率。

--8月，中国央行宣布中间价市场化改革，完善中间价报价，将参考上日收盘价，并综合考虑外汇供求情况，最终确定中间价报价，同时宣布一次性贬值约2%。

--8月，工商银行新加坡人民币清算行宣布，在此前人民币清算直通业务24小时清算的基础上，进一步优化服务，启动人民币清算24小时连续运作清算模式，运行时间覆盖亚洲、欧洲、美洲三大时区。

--7月，人民币清算行中银香港宣布，将自20日起起延长人民币即时支付结算系统清算服务时间，新的服务时段可长达20.5小时，从而进一步提高人民币清算效率，为参加行提供更大的便利。

--7月，中国央行、国家外汇管理局开始按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）公布中国的外汇储备、黄金储备等数据，并相应调整了中国外债数据口径，公布了包含人民币外债在内的全口径外债。进一步提高中国涉外数据质量和透明度，充分体现人民币国际化成果。

--7月，中国银行与台湾兆丰金旗下兆丰国际商业银行达成一笔跨境质押式回购交易，金额为2.2亿元人民币。这亦是境外人民币参加行通过结算代理人与境内商业银行间达成的首笔跨境回购交易。

--7月，中国央行数据显示，作为人民币国际化战略的重要组成部分，人民币合格境外机构投资者（RQFII）的试点已由香港扩展至13个国家和地区，总批准额度达9,700亿元人民币。

--7月，中国央行发布通知称，境外央行、国际金融组织、主权财富基金等相关境外机构投资者进入银行间市场，向中国央行提交银行间市场投资备案表即可；同时放开投资额度限制，相关境外机构可自主决定投资规模。

--7月，中国央行与南非储备银行签署了在南非建立人民币清算安排的合作备忘录。之后，中国央行确定中国银行约翰内斯堡分行担任南非人民币业务清算行。

--7月，《香港互认基金管理暂行规定》正式施行。“中港基金互认”是继“沪港通”之后，内地与香港资本市场双向开放的又一项重大制度安排，将不断深化内地与香港在金融产品及服务方面的合作，促进两地基金市场共同发展，进一步丰富两地个人客户的跨境投资渠道。

--6月，中国建设银行于法国泛欧交易所上市了欧元区首只人民币计价和交易的RQFII货币市场ETF基金。今年3月，建行曾在伦敦证券交易所(LSE)挂牌交易欧洲第一只人民币RQFII货币市场ETF基金，可以用英镑、欧元和人民币进行交易，使投资者可以直接参与中国银行间贷款市场。

--6月，日本首只以人民币计价的公司债券周三由三菱东京日联银行正式发行，另外两大银行瑞穗和三井住友也在积极筹备人民币债券的发行。继香港点心债、新加坡狮城债和法国凯旋债之后，海外人民币债券市场又将多一个外号--富士山债。

--6月，中国央行公布，已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行，可开展债券回购交易，且回购资金可调出境外使用。

--6月，四位熟悉政策的消息人士透露，台湾将于7月20日推出人民币汇率期货，成为继美国芝加哥、香港、新加坡、巴西等地之后，又一提供相关商品交易的市场。为扩大CNT(台湾离岸人民币)运用范围，除CNH(香港离岸人民币)外，也可选择以CNT作为结算价。

--5月，首支内地担保公司担保增信的境外人民币债在香港发行，该支债券由金紫荆投资控股有限公司发行，中国金融投资管理有限公司提供反担保，期限3年、金额为3亿元，承销商为摩根大通。此次为亚太市场第一次采用第三方担保机构担保的模式。

--4月，中国工商银行多哈分行启动人民币清算业务，成为中东地区第一家投入运营的人民币清算行。

--4月，人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到卢森堡，初始投资额度为500亿元人民币。

--3月，中国政府发布“推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动”规划，将致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通，其中基础设施互联互通是建设的优先领域，投资贸易合作是重点内容。

--2月，上海自贸区内企业实现了资本项目账户可兑换：企业和金融机构可自主开展境外融资活动，并将上调区内经济主体从境外融资的杠杆率，企业融资规模从资本的一倍扩大到二倍。

--2月，中国上海清算所正式推出自贸区铜溢价掉期人民币中央对手清算业务，以上海保税电解铜溢价为标的、以跨境人民币计价、清算、结算，为全球首创的溢价指数类金融衍生品。

*--1月，环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)公布，截至2014年11月末，人民币已经取代加拿大元和澳元成为全球第五大最常用货币，排在之前的货币分别为日元、英镑、欧元和美元。

--1月，中国人民币银行与瑞士国家银行签署合作备忘录，就在瑞士建立人民币清算安排有关事宜达成一致，并同意将人民币合格境外机构投资者RQFII试点地区扩大到瑞士，投资额度为500亿元人民币。

**2014年**

--2014年，人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点已扩大至10个国家（地区），包括：香港、台湾、英国、新加坡、法国、韩国、德国、卡塔尔、加拿大和澳大利亚，总投资额度为8,700亿元人民币。

--2014年，亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行、丝路基金等多边金融机构成立，为人民币国际化搭建了平台。

--12月，丝路基金在北京注册成立，并正式开始运作；重点将在“一带一路”发展进程中寻找投资机会，并提供相应的投融资服务；丝路基金由外汇储备、中国投资有限责任公司、中国进出口银行、国家开发银行共同出资。

--12月，韩国成为全球第三个开展本币与人民币直接交易的国家，并计划在人民币离岸业务这一不断成长壮大的市场中夺取更大份额。

--10月，中国、印度、新加坡等21国在北京共同决定成立亚洲基础设施投资银行(AIIB)，拟在2015年底开始运作，重点支持基础设施建设，总部将设在北京。

--7月，巴西、俄罗斯、印度、中国和南非领导人发起规模为1,000亿美元的金砖国家开发银行，并设立一个储备资金池。这是他们首度采取明确行动重塑由西方主导的国际金融体系。

--中国外汇交易中心开展人民币对坡元、欧元、英镑、新西兰元直接交易。

--澳大利亚政府机构将首次发行离岸人民币债券，成为继英国政府、加拿大大不列颠哥伦比亚省政府之后，第三个发行离岸人民币债券的发达国家政府机构。

--中国央行授权中国银行悉尼分行、吉隆坡分行、巴黎分行分别担任澳大利亚、马来西亚、巴黎的人民币业务清算行；授权中国工商银行多哈分行、工行（加拿大）有限公司、卢森堡分行分别担任卡塔尔、加拿大、卢森堡的人民币业务清算行；并在韩国、伦敦、法兰克福建立人民币清算安排。

--12月，中国央行与尼泊尔央行签订双边结算与合作协议补充协议，中尼人民币结算将从边境贸易扩大到一般贸易，并扩大地域范围。

--12月，新西兰央行将人民币纳入新西兰元贸易加权指数，且占比高至20.09%，远高于美元占比12.34%。

--12月，中国人民银行在银行间外汇市场推出人民币对哈萨克斯坦坚戈区域交易，并与哈萨克斯坦国家银行续签双边本币互换协议，同时签订了新的双边本币结算与支付协议。中哈本币结算从边境贸易扩大到一般贸易，两国经济活动主体可自行决定用自由兑换货币、人民币和哈萨克坚戈进行商品和服务的结算与支付。

--11月，中国央行与马来西亚国家银行签署在吉隆坡建立人民币清算安排的合作备忘录、与加拿大中央银行签署在加拿大建立人民币清算安排的合作备忘录。

--11月，中国央行同意将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到澳大利亚、加拿大，初期投资额度均为500亿元人民币。

--11月，香港金融管理局宣布自11月17日起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限，与沪港通开闸同一日；香港居民每日8万元人民币汇款限制维持不变。

--11月，俄罗斯总统普京宣布，中俄两国计划增加以人民币结算的贸易规模。

--7月，清迈倡议多边化协议修订稿正式生效。此次修订的主要内容如下：一是将清迈倡议多边化资金规模从1,200亿美元翻倍至2,400亿美元；二是新建预防性贷款工具；三是将与国际货币基金组织贷款规划的脱钩比例从20%提高到30%。

--2月，中国央行授权上海总部发布《关于支持中国（上海）自由贸易实验区扩大人民币跨境使用的通知》，支持在自贸区内开展各项跨境人民币业务创新试点，鼓励和扩大人民币跨境使用。

**2013年**

--12月，中国央行与世界银行集团成员组织国际金融公司签署《中国人民银行代理国际金融公司投资中国银行间债券市场的代理投资协议》。

--9月，《关于境外投资者投资境内金融机构人民币结算有关事项的通知》发布，对境外投资者在境内设立、并购和参股金融机构等业务使用人民币结算进行了规范。

--7月，《关于简化跨境人民币业务流程和完善有关政策的通知》发布，简化了经常项下跨境人民币业务，对银行卡人民币账户跨境清算业务进行了梳理，规范了境内非金融机构人民币境外放款业务和境外发行人民币债券等业务。

--4月，《关于实施<人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法>有关事项的通知》发布。

--4月，中国外汇交易中心开展人民币对澳大利亚元交直接交易。

--中国央行授权中国工商银行新加坡分行担任新加坡人民币业务清算行，授权中国银行台北分行担任台湾人民币业务清算行。

**2012年**

--9月，中国央行与中国银行澳门分行续签《关于人民币业务的清算协议》。

--8月，两岸货币管理机构签署《海峡两岸货币清算合作备忘录》。双方同意以备忘录确定的原则和合作架构建立两岸货币清算机制。

--7月，证监会出台《关于实施〈合格境外机构投资者境内证券投资管理办法〉有关问题的规定》，降低合格境外机构投资者(QFII)资格要求，鼓励境外长期资金进入；简化QFII资格的审批程序；放宽QFII开立证券账户和投资范围，允许QFII投资银行间债券市场和中小企业私募机构机构债，并将所有境外投资者的持股比例由20%提高到30%。

--7月，《关于境外机构人民币银行结算账户开立和使用有关问题的通知》发布。

--6月，《关于出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单的函》发布。至此，中国境内所有具有进出口经营资格的企业均可依法开展出口货物贸易人民币结算。

--6月，外汇交易中心开展人民币对日元直接交易。

--3月，申银万国(香港)等18家人民币合格境外机构投资者（RQFII）获准进入银行间债券市场。

--2月，《关于出口货物贸易人民币结算企业管理有关问题的通知》发布，明确参与出口货物贸易人民币结算的主体不再限于列入试点名单的企业，跨境贸易人民币结算推广至所有具有进出口经营资格的企业。

**2011年**

--12月，人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点正式启动。《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》出台，允许境内基金管理公司、证券公司的香港子公司作为试点机构，运用其在香港募集的人民币资金在经批准的人民币投资额度内开展境内证券投资业务。

--11月，中国央行决定授权中国银行（香港）有限公司继续担任香港人民币业务清算行。

--10月，《关于境内银行业金融机构境外项目人民币贷款的指导意见》出台，对境内银行开展境外项目人民币贷款业务进行了明确规定，有助于规范和促进相关业务发展。

--10月，《外商直接投资人民币结算业务管理办法》出台，明确银行可按照相关规定为境外投资者办理外商直接投资人民币结算业务。

--9月，《关于俄罗斯莫斯科银行间货币交易所人民币对卢布交易人民币清算有关问题的通知》发布，允许在莫斯科银行间货币交易所开展人民币对卢布交易的俄罗斯商业银行在中国境内商业银行开立人民币特殊账户，专门用于人民币对卢布交易产生的人民币资金清算。

--8月，《关于扩大跨境贸易人民币结算地区的通知》发布，将跨境贸易人民币结算境内地域范围扩大至全国。

--8月，国务院批准境内机构赴港发行人民币债券共500亿元，其中境内金融机构发行人民币债券250亿元，境内非金融企业发行人民币债券250亿元。

--6月，中国央行与俄罗斯联邦中央银行签订新的双边本币结算协定。协定签订后，中俄本币结算从边境贸易扩大到一般贸易，并扩大地域范围。协定规定两国经济活动主体可自行决定用自由兑换货币、人民币和卢布进行商品和服务的结算与支付。

--2月，《关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》发布，批准外汇交易中心在银行间外汇市场组织开展人民币对外汇期权交易。

--1月，《境外直接投资人民币结算试点管理办法》出台，跨境贸易人民币结算试点地区的银行和企业可开展境外直接投资（FDI）人民币结算试点。

**2010年**

--中国外汇交易中心开办人民币对俄罗斯卢布、马来西亚林吉特的直接交易；俄罗斯莫斯科货币交易所正式挂牌人民币对俄罗斯卢布交易。

--12月，北京等16个省（自治区、直辖市）参加出口货物贸易人民币结算试点的67,359 家企业可按照《跨境贸易人民币结算试点管理办法》开展出口货物贸易人民币结算试点，享受出口货物退（免）税政策。

--11月，中国央行及内地有关部门大幅扩大跨境贸易人民币结算的内地试点企业名单，由原来的365家大幅增至67,359 家。

--10月，“新疆跨境贸易与投资人民币结算试点”启动，新疆成为中国除跨境贸易人民币结算试点之外首个开展跨境直接投资人民币结算试点的省区。

--9月，《国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法》进行了修订，以进一步规范国际开发机构发行人民币债券的行为，促进中国债券市场发展与对外开放。

--9月，《境外机构人民币银行结算账户管理办法》发布，明确境外机构可申请在银行开立人民币银行结算账户，用于依法开展的各项跨境人民币业务，该办法自2010年10月1日起实施。

--8月，《关于境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场试点有关事宜的通知》发布，允许境外中央银行或货币当局、港澳人民币业务清算行和跨境贸易人民币结算境外参加银行使用依法获得的人民币资金投资银行间债券市场。

--7月，中国人民银行与香港金融管理局联合宣布，香港的公司和机构可在香港交割人民币，香港离岸人民币（CNH）市场诞生。

--7月，国家外汇管理局发布《关于境内机构对外担保管理问题的通知》，调整对外担保余额指标的管理范畴和核定方法，银行为境内、外机构提供融资性对外担保一并纳入余额指标管理。

--7月，《关于向台湾提供人民币现钞业务的清算协议》签署，授权中银香港为台湾人民币现钞业务清算行。

--7月，跨境贸易人民币结算试点在上海正式启动，标志着人民币在国际贸易结算中的地位从计价货币提升至结算货币。

--6月，《关于扩大跨境贸易人民币结算试点有关问题的通知》发布，将跨境贸易人民币结算的境外地域由港澳、东盟地区扩展到所有国家和地区，境内试点区域从原来的五个城市扩大至20个试点省（自治区、直辖市），试点地区的企业可以以人民币进行进口货物贸易、跨境服务贸易和其他经常项目结算。

--3月，《中白双边本币结算协议》签署。该协议是中国与非接壤国家签订的第一个一般贸易本币结算协议，也是人民币跨境贸易结算试点实施后的区域金融合作的新进展。

**2009年**

--12月，东盟与中日韩（10+3）财长和央行行长以及香港金融管理局总裁宣布正式签署清迈倡议多边化协议，总规模为1,200亿美元，对现有国际融资安排加以补充，将通过货币互换交易向面临国际收支和短期流动性困难的清迈倡议多边化参与方提供资金支持。该协议于2010年3月生效。

--12月，中国央行决定扩大为澳门银行办理人民币业务提供平盘及清算安排的范围。澳门居民个人可用人民币支票在每个账户每天50,000元人民币的限额内支付在广东省的消费性支出，该人民币支票不得转让。个人人民币现钞兑换的限额由每人每次不超过等值6,000元人民币提高至每人每次不超过等值20,000元人民币。

--8月，中国国家税务总局明确了跨境贸易人民币结算试点企业的出口退税手续。

--7月，《关于跨境贸易人民币结算中国际收支统计申报有关事宜的通知》发布，明确了跨境贸易人民币结算中有关国际收支统计申报事宜，便于试点企业和银行办理相关业务。

--7月，《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》印发，以贯彻落实《跨境贸易人民币结算试点管理办法》。

--7月，《跨境贸易人民币结算试点管理办法》出台，明确了跨境贸易人民币结算和清算的两种模式：可以通过香港、澳门地区人民币业务清算行进行人民币资金的跨境结算和清算，也可以通过境内商业银行代理境外商业银行进行人民币资金的跨境结算和清算。

--6月，中国央行行长周小川和香港金融管理局总裁任志刚在香港签署了补充合作备忘录，推进跨境贸易人民币业务。

--5月和6月，中国央行分别批准东亚银行（中国）和汇丰银行（中国）两家港资法人银行赴香港发行人民币债券40亿元和30亿元。

--4月，中国国务院决定在上海、广州、深圳、珠海、东莞等五城市开展跨境贸易人民币结算试点，有365家企业参加首批试点。

--3月，中国央行决定利用境内外币支付系统建立两地多种货币支付系统互通安排，以提高中国内地和香港跨境支付清算效率，密切两地经济金融联系。

**2008年**

--中国国务院在常务会议上正式确定对广东和长江三角洲地区与港澳地区、广西和云南与东盟的货物贸易进行人民币结算试点。

--中国国务院批准中国央行三定方案，新设立汇率司，其职能包括“根据人民币国际化的进程发展人民币离岸市场”。这是中国公开的官方文件首次提及人民币国际化。

注：以上所有资料均来自于中国人民银行网站、中国国家外汇管理局、国家税务总局网站以及新华网等官方网站。（完）

**人民币国际化的其他背景资料**

--中国已签署的双边本币互换协议一览表

--中国RQFII投资额度获批概况

--中国跨境贸易及直接投资人民币结算量一览

--香港人民币存款及跨境贸易人民币结算汇款额一览

--离岸人民币债券主要发行情况一览