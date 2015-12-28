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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 15:55 BJT

《中国金融债发行日程表》--12月28日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 ============================================================================= 
 *进出口行       50           20        周二招标      固息增发债 2015/12/29-2016/1/12
                     (2015年第19期金融债)     
 *农发行         90            1        2.3111%       固息增发债      12/29
                 70            2        2.5833%       固息增发债      
                 90            3        2.6519%       固息增发债      
                 90            5        2.8815%       固息增发债      
                 70            7        3.1462%       固息增发债      
                 90           10        3.1880%       固息增发债 
                     (2015年19期、17期、18期、20期、12期和五期增发债 )     
                     
  注: *表示新增。(完)
    
   如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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