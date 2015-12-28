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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 10:21 BJT

台湾股市：新年假日来临前持稳；绩优股上涨

路透台北12月28日 - 新年假日来临前台湾股市周一在淡静交投中上涨，台积电 带动绩优股走高。

0200 GMT，台股加权股价指数 涨0.3%至8,387.33点，上日收于8,363.28点。

电子类指数 涨0.2%，金融保险类指数 涨0.1%。

交投最为活跃的股票中，全球最大晶圆代工厂商台积电涨0.4%；台湾最大晶片设计商联发科 涨1.4%。(完)

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