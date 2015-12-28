《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月28日

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *珠海华发 60 3 9 12/29簿记建档 建设银行 AA+(联合资信)12/30 12/31 综合发展 中信银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *冀中能源 10 10 9 12/29簿记建档 建设银行 AA(联合资信) 12/30 12/31 邯郸矿业集团 (冀中能源集团担保) A(中债资信) ======================================================================================= *龙源电力 120 20 14天 12/29簿记建档 建设银行 AAA 12/30 12/31 ======================================================================================= *鞍钢股份 100 2 6 12/29簿记建档 建设银行 AAA(中诚信) 12/30 12/31 (第三期) 国开行 AA+(中债资信) ======================================================================================= *鞍钢股份 100 8 6 12/29簿记建档 建设银行 AAA(中诚信) 12/30 12/31 (第四期) AA+(中债资信) ======================================================================================= *无锡灵山文化 26 3 9 12/29簿记建档 招商银行 AA 12/30 12/31 旅游集团 ======================================================================================= 东方航空 200 10 9 12/28-29簿记 招商银行 AAA(大公国际)12/30 12/31
AAA-(中债资信) ======================================================================================= 中国盐业 100 5 9 12/28-29簿记 浦发银行 AA+(新世纪) 12/30 12/31 总公司 建设银行 AA-(中债资信) =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *亨通集团 12 12 12 2016/1-5-1/6簿记 中信银行 AA 2016/1/7 2016/1/8 ======================================================================================= 宝钢集团 13 13 12 12/28-29簿记 工商银行 AA+ 12/30 12/31 新疆八一钢铁 ======================================================================================= 中电投贵州 12 12 12 12/29簿记建档 光大银行 AA+ 12/30 12/31 金元集团 中国银行 ======================================================================================= 阳泉煤业集团 20 20 12 12/29簿记建档 渤海银行 AAA 12/30 12/31 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *南京新港 22 5 3 2016/1/5簿记建档 南京银行 AA+ 2016/1/6 2016/1/7 开发总公司 浦发银行 ======================================================================================= 武汉钢铁集团 60 30 永续 12/29簿记建档 工商银行 AAA 12/30 12/31
(每4年重置一次票面利率) 中信证券 ======================================================================================= 广西投资集团 30 10 永续 12/29簿记建档 兴业银行 AAA 12/30 12/31
(每5年重置一次票面利率) 国开行 ======================================================================================= 重庆保税港区 30 10 永续 12/29簿记建档 兴业银行 AA+ 12/30 12/31 开发管理集团 (每5年重置一次票面利率) ======================================================================================= 天津泰达 100 40 永续 12/29簿记建档 建设银行 AAA 12/30 12/31 投资控股 (每5年重置一次票面利率) ======================================================================================= 雅安发展投资 20 9.4 7 12/29簿记建档 国开行 AA 12/30 12/31
(品种一为附息式固定利率品种) 渤海银行
（品种二为附息式浮动利率品种/均不预设发行规模、可双向回拨） ======================================================================================= 北京顺鑫 10 10 永续 12/30簿记建档 工商银行 AA 12/31 2016/1/4 控股集团 (每3年重置一次票面利率) 民生银行 ======================================================================================= 怀化市 10 4 3 12/30簿记建档 招商证券 AA- 2016/1/4 1/5 水业投资 北京银行 ======================================================================================= 新汶矿业集团 25 15 永续 12/30簿记建档 国开行 AA+ 12/31 2016/1/4
(每3年重置一次票面利率) 海通证券 ======================================================================================= 云南省城乡 17.5 3.5 5/7 12/31簿记建档 国开行 AA 2016/1/4 2016/1/5 建设投资 (两个品种不预设发行规模、可双向回拨) ======================================================================================= 青建集团 10 5 3 2016/1/4-1/5簿记 浦发银行 AA 2016/1/6 2016/1/7 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行的项目收益票据(PRN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================
5.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 6.以下为将发行或申请发行集优票据 (符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *