《中国企业债发行日程表》--12月28日

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *上海城建集团 20 7 2016/1/5簿记建档 -- AAA 2016/1/6-1/7 平安证券
(第3-7每年末还20%本金) 瑞银证券 ========================================================================================= 昆明滇池水务 7 7 12/24簿记建档 4.35% AA 12/25-12/29 摩根士丹利华鑫证券
(第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权/昆明滇池投资提供担保) ========================================================================================= 梅县伟业 13 7 12/29簿记建档 *上限6.00% AA 12/30 广州证券 基础设施建设投资 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 重庆缙云 12 7 12/30簿记建档 -- AA 12/31-2016/1/5 广州证券 资产经营 (第3-7每年末还20%本金/重庆三峡担保集团股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 十堰市城市 15 10 12/30簿记建档 -- AA 12/31-2016/1/7 长江证券 基础设施建设投资 (第3-6每年末还10%本金/第7-10每年末还15%本金) ========================================================================================= 重庆市潼南区 20 7 12/30簿记建档 -- AA 12/31-2016/1/5 开源证券 城市建设投资 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 湖南邵东创新 10 7 延期发行 -- AA- -- 东吴证券 创业示范基地建设专项债券 (第3-7每年末还20%本金/以18亿元的土地使用权提供担保) ========================================================================================= 西咸新区 5 10 12/30簿记建档 -- AA 12/31-2016/1/5 银河证券 鸿通管廊投资 (第6-10每年末还20%本金/陕西省西咸新区沣西新城开发建设集团担保) =========================================================================================
以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 都匀国有资本 13 7 12/25簿记建档 *6.60% AA 12/28-12/29 五矿证券 营运公司棚户区改造项目收益债 (第3-7每年末还20%本金)
(都匀国有资本营运公司为第一差额补偿人/黔南州国资营运公司为第二差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 神木县国有 8 4 推迟发行 -- AA+ -- 银河证券 资产运营 (附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *