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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 10:54 BJT

韩国能源：预计国内天然气需求量将每年下滑0.34%直至2029年

路透首尔12月28日 - 韩国产业通商资源部周一称，预计该国天然气需求量将每年下滑0.34%，到2029年时将下降至相当于3,465.1万吨液化天然气(LNG)，相较2014年时为3,649.3万吨。

韩国是仅次于日本的全球第二大LNG进口国。产业通商资源部在声明稿称，韩国将投资总计7.1万亿韩元(61亿美元)于扩大输送管道及储存槽等国内天然气供应设备，投资脚步将持续直至2029年。

该声明稿称，韩国将积极寻求多样化天然气供应来源，预计在2029年时与来自11个国家的天然气供应商建立中长期供应合约，高于2014年时的7个。

声明稿称，韩国也将寻求与中国和日本就LNG供应达成合作谅解备忘录，且寻求在未来合约的条款方面有更弹性，比如放宽或者取消目的地条款。(完)

(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)

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