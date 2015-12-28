台湾债市：交投急冻，年底前交易商持盈保泰

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透台北12月28日 - 台湾公债次级市场周一交投急冻，开盘逾一小时，指标券均未见成交。交易员表示，年底各家交易商在业绩均已达标、且明年第一季看不到偏空理由前提下，选择持盈保泰、退场观望。
他们认为，明年第一季美国虽有升息不确定性，但央行货币政策料将反其道而行；且筹码供应相当稀缺，银行在资金运用管道有限下，补券需求压力存在。在此情形下，年底前持券观望将是最好做法。
〞国事衰退就是债券做多的时候，没办法。〞一位公股银行交易主管说。
他们预估，短期内五年公债104/13期的殖利率将在0.58-0.62%之间波动，10年券104/12期则在0.99-1.03%之间。
本地时间10:40，五年券104/13期 及10年券104/12 均未成交；至于台股加权指数 则涨0.16%。
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--中国经济：面临结构性矛盾，供给侧改革之时需求管理勿退出--专家 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *