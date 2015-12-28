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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 10:53 BJT

台湾债市：交投急冻，年底前交易商持盈保泰

路透台北12月28日 - 台湾公债次级市场周一交投急冻，开盘逾一小时，指标券均未见成交。交易员表示，年底各家交易商在业绩均已达标、且明年第一季看不到偏空理由前提下，选择持盈保泰、退场观望。

他们认为，明年第一季美国虽有升息不确定性，但央行货币政策料将反其道而行；且筹码供应相当稀缺，银行在资金运用管道有限下，补券需求压力存在。在此情形下，年底前持券观望将是最好做法。

〞国事衰退就是债券做多的时候，没办法。〞一位公股银行交易主管说。

他们预估，短期内五年公债104/13期的殖利率将在0.58-0.62%之间波动，10年券104/12期则在0.99-1.03%之间。

本地时间10:40，五年券104/13期 及10年券104/12 均未成交；至于台股加权指数 则涨0.16%。

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--中国经济：面临结构性矛盾，供给侧改革之时需求管理勿退出--专家 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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