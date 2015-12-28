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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 11:03 BJT

日本股市：早盘在淡静交投中小涨，受油价反弹提振

Tyton Capital　Advisors主管Martin King表示，“油价持于30美元区间高端，将在年底给能源企业提供亟需的喘息机会。”

美国原油上周走高，得益于库存下降、活跃钻机数减少，以及多数美国原油出口解禁。这些因素推动油价脱离多年低点。

周一上午公布的数据显示，日本11月零售销售较上年同期下降1.0%，市场预估中值为下降0.6%。

日本经济产业省公布的初步数据显示，11月工业生产较前月下降1.0%，市场预估中值为下降0.6%。

东证股价指数 涨0.5%至1,524.15点，JPX-日经400指数 涨0.5%至13,754.96点。(完)

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