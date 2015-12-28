芝加哥期市：大豆期货跌至11日低点，因巴西降雨缓解减产担忧

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
交易商表示，在巴西重要的作物区出现暴雨，引发跌势。
“南美降下暴雨，特别对大豆来说，Mato Grossa有良好的湿度，而预测之后也会降雨，”位于悉尼的谷物经纪商表示。他不愿具名，因未获授权对媒体发言。
巴西是全球第二大大豆生产国，且是最大的油籽出口商。
南美有利的生产可能降低美国作物的竞争力。
美国农业部表示，上周美国大豆出口销售约为210万吨。分析师预期销售为90万至110万吨。
3月玉米合约 下跌0.14%至每蒲式耳3.64美元，上交易日下跌0.3%。
交易商表示，玉米一如大豆，因南美生产前景更佳而承压。
3月小麦合约 上涨0.53%至每蒲式耳4.70美元，12月24日收跌0.4%。
美国农业部公布，一周美国小麦出口销售为370,335吨，为三周来最大量，符合分析师的预估区间250,000至450,000吨。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 469.75 2.25 +0.48% +0.05% 483.95 36
CBOT玉米 364.25 -0.25 -0.07% -0.34% 372.10 38
CBOT大豆 869.00 -4.00 -0.46% -1.19% 873.05 43
CBOT稻米 $11.12 $0.04 +0.36% +0.27% $11.70 38
美国原油 $37.87 -$0.23 -0.60% +0.99% $38.89 59
汇率
欧元/美元 $1.097 $0.000 -0.03% +0.01%
美元/澳元 0.727 0.003 +0.44% -0.05%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/戴素萍 审校 龚芳/李爽)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *