芝加哥期市：大豆期货跌至11日低点，因巴西降雨缓解减产担忧

交易商表示，在巴西重要的作物区出现暴雨，引发跌势。

“南美降下暴雨，特别对大豆来说，Mato Grossa有良好的湿度，而预测之后也会降雨，”位于悉尼的谷物经纪商表示。他不愿具名，因未获授权对媒体发言。

巴西是全球第二大大豆生产国，且是最大的油籽出口商。

南美有利的生产可能降低美国作物的竞争力。

美国农业部表示，上周美国大豆出口销售约为210万吨。分析师预期销售为90万至110万吨。

3月玉米合约 下跌0.14%至每蒲式耳3.64美元，上交易日下跌0.3%。

交易商表示，玉米一如大豆，因南美生产前景更佳而承压。

3月小麦合约 上涨0.53%至每蒲式耳4.70美元，12月24日收跌0.4%。

美国农业部公布，一周美国小麦出口销售为370,335吨，为三周来最大量，符合分析师的预估区间250,000至450,000吨。

--------------------------------0301GMT-----------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 469.75 2.25 +0.48% +0.05% 483.95 36

CBOT玉米 364.25 -0.25 -0.07% -0.34% 372.10 38

CBOT大豆 869.00 -4.00 -0.46% -1.19% 873.05 43

CBOT稻米 $11.12 $0.04 +0.36% +0.27% $11.70 38

美国原油 $37.87 -$0.23 -0.60% +0.99% $38.89 59

汇率

欧元/美元 $1.097 $0.000 -0.03% +0.01%

美元/澳元 0.727 0.003 +0.44% -0.05%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/戴素萍 审校 龚芳/李爽)