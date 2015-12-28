中国汇市：人民币早盘随中间价小跌成交则回升，年底前料延续僵持走势

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
* 人民币早盘随中间价小跌，日内波动不足30点子
* 流动性略转好，成交量回升
* 年底前料仍延续窄幅盘整走势
* 中期仍存贬值压力，但央行仍能控制节奏
路透北京12月28日 - 人民币兑美元即期 周五早盘随中间价小跌，但幅度仍非常有限，日内波动不足30点子。交易员称，市场仍处于相对清淡交投模式，但市场流动性较上周五转好；年底前汇市料延续上周窄幅盘整走势，但中期看人民币仍存贬值压力，但节奏仍在央行把控范围内。
最新公布的中国外汇交易中心（CFETS）人民币汇率指数下跌0.64%至100.87 ，而上周人民币兑美元略微升值0.08%，同时美元指数下跌0.73%；人民币兑美元和人民币汇率指数走向不一致，中国货币网评论员文章称，指数是观察人民币汇率的新的视角。
交易员还表示，对于离岸CNH 市场，受圣诞和元旦假期因素影响，波动亦有所收窄，继续消化前期跌势，预计两地价差仍有收窄空间。
“安心过元旦了，不太预料接下来的两三天能有多大的波动，年底了央妈也会大体看看点位吧，我认为来年还是偏贬值吧，当然央妈会控制一下节奏，”一外资行交易员称。
北京时间11:41，人民币兑美元 即期报6.4772元，上日收报6.4763元。今日人民币兑美元中间价 报6.475元，上日中间价为6.4713元。人民币兑美元即期成交额 为84.86亿美元，上日半日为55.02亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆周一亚洲盘初持于两个月低位上方，受日本低迷的经济数据支撑，而且仍处于最近交投区间内，最近受假期影响交投清淡。上周五圣诞节假期后，澳洲和欧洲很多市场周一仍将休市。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7515元，上日尾盘为6.767元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.538/6.5387元, 上一交易日尾盘报6.5365元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4777。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完) (发稿 张金栋; 审校 黄凯)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *