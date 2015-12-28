中国汇市：人民币早盘随中间价小跌成交则回升，年底前料延续僵持走势

* 人民币早盘随中间价小跌，日内波动不足30点子

* 流动性略转好，成交量回升

* 年底前料仍延续窄幅盘整走势

* 中期仍存贬值压力，但央行仍能控制节奏

路透北京12月28日 - 人民币兑美元即期 周五早盘随中间价小跌，但幅度仍非常有限，日内波动不足30点子。交易员称，市场仍处于相对清淡交投模式，但市场流动性较上周五转好；年底前汇市料延续上周窄幅盘整走势，但中期看人民币仍存贬值压力，但节奏仍在央行把控范围内。

最新公布的中国外汇交易中心（CFETS）人民币汇率指数下跌0.64%至100.87 ，而上周人民币兑美元略微升值0.08%，同时美元指数下跌0.73%；人民币兑美元和人民币汇率指数走向不一致，中国货币网评论员文章称，指数是观察人民币汇率的新的视角。

交易员还表示，对于离岸CNH 市场，受圣诞和元旦假期因素影响，波动亦有所收窄，继续消化前期跌势，预计两地价差仍有收窄空间。

“安心过元旦了，不太预料接下来的两三天能有多大的波动，年底了央妈也会大体看看点位吧，我认为来年还是偏贬值吧，当然央妈会控制一下节奏，”一外资行交易员称。

北京时间11:41，人民币兑美元 即期报6.4772元，上日收报6.4763元。今日人民币兑美元中间价 报6.475元，上日中间价为6.4713元。人民币兑美元即期成交额 为84.86亿美元，上日半日为55.02亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周一亚洲盘初持于两个月低位上方，受日本低迷的经济数据支撑，而且仍处于最近交投区间内，最近受假期影响交投清淡。上周五圣诞节假期后，澳洲和欧洲很多市场周一仍将休市。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7515元，上日尾盘为6.767元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.538/6.5387元, 上一交易日尾盘报6.5365元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4777。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。