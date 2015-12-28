中国债市动态：现券收益率变化不大，关注下午农发行新债定位

路透上海12月28日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率整体变化不大。此前市场对周末降准或降息的预期较为高涨，但消息并未兑现令市场略感失望；不过年底前配置需求热情仍未明显消退，继续支撑现券强势运行。

交易员并指出，年末债市再现火爆行情除了流动性充裕外，另一个重要原因就是利率债供给暂时进入真空期，迫使不少机构进入二级市场抢券。而今日下午将有农发行新债招标，且规模达500亿元人民币，市场多在关注其定位情况及对现券的指引。

北京一券商交易员说，上午现券收益率整体与上周五收盘持平，不过买盘仍比较强，指标券10年国开债150218收益率略降了1个基点（bp）；在最近中长债收益率再次大降后，目前利率债期限利差已滑落至相当低的水平，已经“没法再压了”。

上海一银行交易员则认为，债市收益率一路下行，但在上次降准降息后，货币市场利率已经稳定了很长一段时间，最近还因年末因素稍有上翘，如果没有进一步宽松政策出台并推低资金成本，现券强势也难以为继。

农业发展银行今日下午将在银行间债市招标增发六期固息金融债，总额不超过500亿元，包括一年、两年、三年、五年、七年和10年六个期限。进入12月中下旬后，利率债供给就较为稀疏，不少交易员都寄望此次农发新债能缓解短期市场的供需不足。

剩余期限近10年的国债150023最新报价 2.8380%/2.76%，上日尾盘为2.82%/2.78%；同期限国开债150218券最新报价 在3.12%/3.08%，上日尾盘为3.13%/3.08%。