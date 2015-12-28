中国债市动态：现券收益率变化不大，关注下午农发行新债定位

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透上海12月28日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率整体变化不大。此前市场对周末降准或降息的预期较为高涨，但消息并未兑现令市场略感失望；不过年底前配置需求热情仍未明显消退，继续支撑现券强势运行。
交易员并指出，年末债市再现火爆行情除了流动性充裕外，另一个重要原因就是利率债供给暂时进入真空期，迫使不少机构进入二级市场抢券。而今日下午将有农发行新债招标，且规模达500亿元人民币，市场多在关注其定位情况及对现券的指引。
北京一券商交易员说，上午现券收益率整体与上周五收盘持平，不过买盘仍比较强，指标券10年国开债150218收益率略降了1个基点（bp）；在最近中长债收益率再次大降后，目前利率债期限利差已滑落至相当低的水平，已经“没法再压了”。
上海一银行交易员则认为，债市收益率一路下行，但在上次降准降息后，货币市场利率已经稳定了很长一段时间，最近还因年末因素稍有上翘，如果没有进一步宽松政策出台并推低资金成本，现券强势也难以为继。
农业发展银行今日下午将在银行间债市招标增发六期固息金融债，总额不超过500亿元，包括一年、两年、三年、五年、七年和10年六个期限。进入12月中下旬后，利率债供给就较为稀疏，不少交易员都寄望此次农发新债能缓解短期市场的供需不足。
剩余期限近10年的国债150023最新报价 2.8380%/2.76%，上日尾盘为2.82%/2.78%；同期限国开债150218券最新报价 在3.12%/3.08%，上日尾盘为3.13%/3.08%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.890元，较上日结算价涨0.05%；10年期国债主力合约T1603 收报100.385元，较上日结算价涨0.13%。（完） (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *