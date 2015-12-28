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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 12:32 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元下跌，出口商抛售带来压力

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    * 出口商沉重抛压打击美元/韩元
    * 美元兑韩元目前为止跌至1163.4的低点，成交淡静加剧压力
    * 美元兑韩元最新报1163.50-1163.90，脱离1168.3高位，无本金交
割远期外汇(NDF)报价为1164.3-1164.80。
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 李婷仪)

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