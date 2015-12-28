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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 13:10 BJT

《全球汇市》美元兑日圆脱离两个月低点，市场交投清淡

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0973 1.0973 0.00 -9.29 1.2097

美元/日圆 120.47 120.40 0.06 0.85 119.68

欧元/日圆 132.19 132.11 0.06 -8.97 144.78

美元/瑞郎 0.9862 0.9871 -0.09 -0.79 0.9941

英镑/美元 1.4920 1.4932 -0.08 -4.19 1.5573

美元/加元 1.3842 1.3820 0.16 19.14 1.1618

澳元/美元 0.7265 0.7241 0.33 -11.06 0.8168

新西兰元/美元 0.6838 0.6827 0.16 -12.30 0.7797

澳元/日圆 87.520 87.170 0.40 -10.45 97.750

新西兰元/日圆 82.380 82.210 0.21 -11.89 93.310

英镑/日圆 179.74 179.79 -0.03 -3.28 186.38

澳元/新西兰元 1.0618 1.0579 0.37 1.42 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 张明钧/王颖/杜明霞/王丽鑫)

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