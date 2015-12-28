台湾股市：微收跌中止连五日升势，短线维持量缩横盘整理格局

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透台北12月28日 - 台湾股市周一在平盘附近整理，终场小幅收跌，中止连续五个交易日收高。分析师表示，耶诞长假效应持续发酵，部分外资仍处于休假状态，致交投量能持续不彰，大盘指数维持量缩整理格局。
台湾加权股价指数 小跌0.06%,至8,358.49点；今日成交初值 为456.50亿台币，上交易日修正后为402.56亿。
〞现在大盘防守有余、攻坚不足。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。
他表示，市场欠缺外资交投动能，带动指数持续在五日均线8,331点上方狭幅整理，大盘维持在既有区间“逢低加码、逢高不接”的操作，让指数缓步垫高，但交投量缩较不具明显方向。
他并称，外资在台指期的操作仍偏多，上日外资加码台指期净多单逾2,000余口至2.49万口，市场预期短线大盘指数下档空间有限。
此外，台新投信认为，明年初大选前资金操作略为保守，但在国际金融环境转好下，选前台股表现可望缓步垫高。明年1月台股指数预估将介于7,800-8,500点区间整理，长期均线压力有待时间来化解，维持个股表现看法，中小型股将持续优于大型股，传产类股将优于电子股表现。（完）
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *