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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 13:57 BJT

台湾股市：微收跌中止连五日升势，短线维持量缩横盘整理格局

路透台北12月28日 - 台湾股市周一在平盘附近整理，终场小幅收跌，中止连续五个交易日收高。分析师表示，耶诞长假效应持续发酵，部分外资仍处于休假状态，致交投量能持续不彰，大盘指数维持量缩整理格局。

台湾加权股价指数 小跌0.06%,至8,358.49点；今日成交初值 为456.50亿台币，上交易日修正后为402.56亿。

〞现在大盘防守有余、攻坚不足。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他表示，市场欠缺外资交投动能，带动指数持续在五日均线8,331点上方狭幅整理，大盘维持在既有区间“逢低加码、逢高不接”的操作，让指数缓步垫高，但交投量缩较不具明显方向。

他并称，外资在台指期的操作仍偏多，上日外资加码台指期净多单逾2,000余口至2.49万口，市场预期短线大盘指数下档空间有限。

此外，台新投信认为，明年初大选前资金操作略为保守，但在国际金融环境转好下，选前台股表现可望缓步垫高。明年1月台股指数预估将介于7,800-8,500点区间整理，长期均线压力有待时间来化解，维持个股表现看法，中小型股将持续优于大型股，传产类股将优于电子股表现。（完）

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