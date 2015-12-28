日本经济：东京奥运会料平均每年促进GDP增长0.2-0.3个百分点--央行

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
日本央行在评估奥运经济效益的报告中表示，2020年之前新旅馆、场地及与奥运相关的基础建设投资累计将达10万亿(兆)日圆(830亿美元)。
日本央行称，这些投资及海外游客的支出，将带动日本国内生产总值(GDP)在2015-2020年间增加多达30万亿日圆，或相当于整体经济规模的6%。
由于建设投资料将在2020年左右达到高峰，日本央行呼吁政府推动改革，以缓解奥运所带来的经济减速效应。
日本央行称，“为了在奥运结束后维持刺激力道，必须要采取各种措施来强化日本成长潜能，并发掘可以填补建设投资下滑的新需求。”(完) (编译 李春喜/张明钧; 审校 张涛/杜明霞)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *