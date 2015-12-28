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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 13:58 BJT

日本经济：东京奥运会料平均每年促进GDP增长0.2-0.3个百分点--央行

日本央行在评估奥运经济效益的报告中表示，2020年之前新旅馆、场地及与奥运相关的基础建设投资累计将达10万亿(兆)日圆(830亿美元)。

日本央行称，这些投资及海外游客的支出，将带动日本国内生产总值(GDP)在2015-2020年间增加多达30万亿日圆，或相当于整体经济规模的6%。

由于建设投资料将在2020年左右达到高峰，日本央行呼吁政府推动改革，以缓解奥运所带来的经济减速效应。

日本央行称，“为了在奥运结束后维持刺激力道，必须要采取各种措施来强化日本成长潜能，并发掘可以填补建设投资下滑的新需求。”(完) (编译 李春喜/张明钧; 审校 张涛/杜明霞)

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