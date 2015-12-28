版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 14:16 BJT

日本股市：收盘扩大涨幅，因油价反弹抵消数据不佳影响

建筑材料公司三协立山株式会社 逆势下跌2.7%，此前该公司下调了财测。

东证股价指数 收升0.9%至1,529.22点，33个分项指数中有30个上涨。

JPX-日经400指数 收升0.8%至13,796.98点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐