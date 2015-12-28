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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 14:14 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日本股市上涨，无视低迷数据

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* 美元/日圆跌0.02%，欧元/日圆上升0.28%，澳元/美元跌0.23%，新西兰元/美元下滑0.06%

* 美元/坡元升0.14%，美元/人民币涨0.02%，美元/韩元跌0.45%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.2499%

* 日股日经指数上升0.56%，中国股市沪综指跌1.96%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.45%，美国西德克萨斯中质油(WTI)下挫0.97%，布兰特原油下跌0.4%

* 日本11月工业生产和零售销售下降，全球需求低迷令经济前景蒙阴

* 中国11月工业企业利润同比降幅收窄至1.4%，仍连六月下滑

* 澳洲、新西兰和英国市场逢假期休市 (完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 王洋)

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