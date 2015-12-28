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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 14:29 BJT

新兴汇市：韩元触及三周高点，新兴亚币兑美元走势不一

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.45 120.40 -0.04 -0.66 119.66

坡元 1.4057 1.4045 -0.09 -5.67 1.3260

台币 32.820 33.005 +0.56 -3.36 31.718

韩元 1164.29 1167.80 +0.30 -5.58 1099.30

泰铢 36.08 36.05 -0.08 -8.81 32.90

菲律宾披索 47.19 47.23 +0.10 -5.22 44.72

印尼卢比 13647.00 13640.00 -0.05 -9.28 12380.00

印度卢比 66.14 66.21 +0.11 -4.69 63.03

马币 4.2980 4.3103 +0.29 -18.65 3.4965

人民币 6.4778 6.4763 -0.02 -4.23 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 王颖/李春喜/汪红英；审校 王兴亚/高琦/王洋)

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