台湾汇市：台币收贬，进口商和外商银买汇削减出口商抛汇力道

* 台币实质价位走弱 * 出口商抛汇力道不小，进口商和外商银则买美元 * 明日台币主交易区间料在32.760-32.830 路透台北12月28日 - 台币兑美元 周一收贬。汇银人士指出，虽然出口商临近月底抛汇力道颇强 ，但进口商也有不小的美元买盘，还有外商银进场买汇，令台币走弱。 他们指出，有别于上周五的清淡，今日出口商抛汇力道不小，进口商及外商银也进场买美元，两相交投下 爆出逾一周的大量。上日大量是12月18日的成交量8.16亿美元。 〞进出口商月底都有不小的需求，也在32.800这附近僵持很久了，〞一位大型商银交易员表示。 他们认为，虽然外资今日在台股买超，不过特定的外商银行今日还是在市场买美元汇出，这可能来自特定 的客户，并非投资台股的外资客户。 至于到年底的情况，交易员多表示，近期台币汇价在32.8左右游走，就算先前央行出乎市场的意料之外， 宣布降息，台币汇价也没有走弱。预料到年底之前台币汇价可能持稳在这附近，量能则料可较上周活络。 至于央行的动态，交易员表示，近期央行的动作并不多，由于汇价平稳，预料短期内央行干预市场的动力 不大。 今日台币主要交易区间在32.783-32.820，上日在32.721-32.780；交易员预估，明日的台币主要交易区间 料在32.760-32.830。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月天期的美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘 缩小。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.780/32.850，上日收在32.830。 台湾股市周一在平盘附近整理，终场小幅收跌，中止连续五个交易日收高。证交所今日资料显示，外资及 陆资在台股买超14.85亿台币，连五个交易日买超共计119.42亿台币 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 33.020 33.005 32.780-33.025 32.795 8.05 2.32 司 元太外汇经纪公 33.018 33.008 32.785-33.018 32.798 3.31 1.40 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.025 0.030/0.050 美元/台币六个月期 -0.030/0.000 -0.005/0.025 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)