台湾汇市：台币收贬，进口商和外商银买汇削减出口商抛汇力道

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
* 台币实质价位走弱 * 出口商抛汇力道不小，进口商和外商银则买美元 * 明日台币主交易区间料在32.760-32.830 路透台北12月28日 - 台币兑美元 周一收贬。汇银人士指出，虽然出口商临近月底抛汇力道颇强 ，但进口商也有不小的美元买盘，还有外商银进场买汇，令台币走弱。 他们指出，有别于上周五的清淡，今日出口商抛汇力道不小，进口商及外商银也进场买美元，两相交投下 爆出逾一周的大量。上日大量是12月18日的成交量8.16亿美元。 〞进出口商月底都有不小的需求，也在32.800这附近僵持很久了，〞一位大型商银交易员表示。 他们认为，虽然外资今日在台股买超，不过特定的外商银行今日还是在市场买美元汇出，这可能来自特定 的客户，并非投资台股的外资客户。 至于到年底的情况，交易员多表示，近期台币汇价在32.8左右游走，就算先前央行出乎市场的意料之外， 宣布降息，台币汇价也没有走弱。预料到年底之前台币汇价可能持稳在这附近，量能则料可较上周活络。 至于央行的动态，交易员表示，近期央行的动作并不多，由于汇价平稳，预料短期内央行干预市场的动力 不大。 今日台币主要交易区间在32.783-32.820，上日在32.721-32.780；交易员预估，明日的台币主要交易区间 料在32.760-32.830。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月天期的美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘 缩小。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.780/32.850，上日收在32.830。 台湾股市周一在平盘附近整理，终场小幅收跌，中止连续五个交易日收高。证交所今日资料显示，外资及 陆资在台股买超14.85亿台币，连五个交易日买超共计119.42亿台币 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 33.020 33.005 32.780-33.025 32.795 8.05 2.32 司 元太外汇经纪公 33.018 33.008 32.785-33.018 32.798 3.31 1.40 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.025 0.030/0.050 美元/台币六个月期 -0.030/0.000 -0.005/0.025 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *