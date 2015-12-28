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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 16:59 BJT

台湾汇市：台币收贬，进口商和外商银买汇削减出口商抛汇力道

* 台币实质价位走弱
    * 出口商抛汇力道不小，进口商和外商银则买美元
    * 明日台币主交易区间料在32.760-32.830

    路透台北12月28日 - 台币兑美元 周一收贬。汇银人士指出，虽然出口商临近月底抛汇力道颇强
，但进口商也有不小的美元买盘，还有外商银进场买汇，令台币走弱。
    
    他们指出，有别于上周五的清淡，今日出口商抛汇力道不小，进口商及外商银也进场买美元，两相交投下
爆出逾一周的大量。上日大量是12月18日的成交量8.16亿美元。
    
    〞进出口商月底都有不小的需求，也在32.800这附近僵持很久了，〞一位大型商银交易员表示。
    
    他们认为，虽然外资今日在台股买超，不过特定的外商银行今日还是在市场买美元汇出，这可能来自特定
的客户，并非投资台股的外资客户。
    
    至于到年底的情况，交易员多表示，近期台币汇价在32.8左右游走，就算先前央行出乎市场的意料之外，
宣布降息，台币汇价也没有走弱。预料到年底之前台币汇价可能持稳在这附近，量能则料可较上周活络。
    
    至于央行的动态，交易员表示，近期央行的动作并不多，由于汇价平稳，预料短期内央行干预市场的动力
不大。
    
    今日台币主要交易区间在32.783-32.820，上日在32.721-32.780；交易员预估，明日的台币主要交易区间
料在32.760-32.830。
     
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月天期的美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘
缩小。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.780/32.850，上日收在32.830。    
    
    台湾股市周一在平盘附近整理，终场小幅收跌，中止连续五个交易日收高。证交所今日资料显示，外资及
陆资在台股买超14.85亿台币，连五个交易日买超共计119.42亿台币   
        
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交  上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     33.020     33.005   32.780-33.025  32.795    8.05   2.32
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     33.018     33.008   32.785-33.018  32.798    3.31   1.40
 司                                                                    
  
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 美元/台币一个月期            0.005/0.025            0.030/0.050
 美元/台币六个月期           -0.030/0.000           -0.005/0.025
 (完)
            
      台币兑美元现价               
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 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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