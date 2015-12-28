日本债市：公债价格小升，年底之际交投清淡

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
日本央行根据其大规模资产购买计划，购买3,500亿日圆剩余到期年限为1-3年的公债、3,500亿日圆剩余期限为3-5年的公债、2,400亿日圆剩余期限为10-25年的公债以及1,400亿日圆剩余期限为25-40年的公债。
超长期公债方面，20年期公债收益率 小跌1个基点至1.000%，30年期公债收益率 涨0.5个基点至1.270%。
日本稍早公布的经济数据表现不佳，但债市对此反应不太。
日本11月工业生产较前月下降1.0%，市场预估中值为下降0.6%。11月零售销售同比下降1.0%，市场预估中值为下降0.6%。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.010% +0.5 -0.015%
五年期公债 0.035% -0.5 0.040%
10年期公债 0.270% -0.5 0.275%
20年期公债 1.000% -1.0 1.010%
30年期公债 1.270% +0.5 1.265%
10年期公债期货 <0#JGB:> 149.03 +0.10 148.93
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/汪红英；审校 张荻/白云)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *