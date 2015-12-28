版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 15:19 BJT

日本债市：公债价格小升，年底之际交投清淡

日本央行根据其大规模资产购买计划，购买3,500亿日圆剩余到期年限为1-3年的公债、3,500亿日圆剩余期限为3-5年的公债、2,400亿日圆剩余期限为10-25年的公债以及1,400亿日圆剩余期限为25-40年的公债。

超长期公债方面，20年期公债收益率 小跌1个基点至1.000%，30年期公债收益率 涨0.5个基点至1.270%。

日本稍早公布的经济数据表现不佳，但债市对此反应不太。

日本11月工业生产较前月下降1.0%，市场预估中值为下降0.6%。11月零售销售同比下降1.0%，市场预估中值为下降0.6%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.010% +0.5 -0.015%

五年期公债 0.035% -0.5 0.040%

10年期公债 0.270% -0.5 0.275%

20年期公债 1.000% -1.0 1.010%

30年期公债 1.270% +0.5 1.265%

10年期公债期货 <0#JGB:> 149.03 +0.10 148.93

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/汪红英；审校 张荻/白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐