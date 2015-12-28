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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 15:30 BJT

国际油市：布兰特原油恢复较美国原油小幅溢价，但两种油价均下跌

不过交易商称，不应对这些走势作出太多解读，因为流动性较低意味着油价可能快速波动，但价格基本面没有变化。

布兰特和美国原油期货成交量在圣诞节假期后均下降，周一0648GMT时，近月布兰特原油期货成交量仅为约4,500口，而12月第一个周一的12月7日则为逾272,000口。0648GMT时，美国原油期货合约成交量为8,985口，12月7日为逾635,000口。

新加坡辉立期货周一称，预计“本周较为平静”，能源市场最大的消息将是周三和周四将公布的美国库存数据。

尽管美国原油供应略有收紧，但国际市场依旧供过于求，因俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)等每日生产的原油较需求高出50至200万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/于春红; 审校 蔡美珍/张涛)

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