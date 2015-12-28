全球金市：现货金随油价走低而小跌，美元走软未能提振金价

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
美元指数 也下降，向本月稍早触及的两个月低点小降。亚洲股市下跌，年底清淡的交投中未有明显的走向信号。
包括澳洲、许多欧洲国家在内的一些市场周一仍然休市。而本周五将逢元旦，也还有许多市场休市。
“本周由于节日而缩短了交易天数，我认为不会有太多的交投。不过可能会有大幅的波动，因为市场的流动性不大，”在香港的一位贵金属交易员说。
“明年初，金价将下行，因为美元在上半年会保持强劲，”他说。
今年金价或将下跌约9%，为连续第三年下跌，主要是因为之前对美国十年来首度加息的预期。
许多交易员和分析师预计明年金价将跌至1,000美元或更低水准。
SPDR Gold Trust 的黄金持仓量处在七年低点附近，也反映了投资者之间的看空情绪。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1073.1 -2.4 -0.22
现货银 14.21 -0.13 -0.91
现货铂金 880.5 -1 -0.11
现货钯金 556 -2.45 -0.44
COMEX期金 1072.6 -3.3 -0.31
COMEX期银 14.21 -0.169 -1.18
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 高琦/王洋; 审校 张荻/孙茉莉)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *