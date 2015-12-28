全球金市：现货金随油价走低而小跌，美元走软未能提振金价

美元指数 也下降，向本月稍早触及的两个月低点小降。亚洲股市下跌，年底清淡的交投中未有明显的走向信号。

包括澳洲、许多欧洲国家在内的一些市场周一仍然休市。而本周五将逢元旦，也还有许多市场休市。

“本周由于节日而缩短了交易天数，我认为不会有太多的交投。不过可能会有大幅的波动，因为市场的流动性不大，”在香港的一位贵金属交易员说。

“明年初，金价将下行，因为美元在上半年会保持强劲，”他说。

今年金价或将下跌约9%，为连续第三年下跌，主要是因为之前对美国十年来首度加息的预期。

许多交易员和分析师预计明年金价将跌至1,000美元或更低水准。

SPDR Gold Trust 的黄金持仓量处在七年低点附近，也反映了投资者之间的看空情绪。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1073.1 -2.4 -0.22

现货银 14.21 -0.13 -0.91

现货铂金 880.5 -1 -0.11

现货钯金 556 -2.45 -0.44

COMEX期金 1072.6 -3.3 -0.31

COMEX期银 14.21 -0.169 -1.18

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化