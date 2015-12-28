台湾债市：公债交易急冻殖利率收高，持盈保泰元月再战

* 公债交易急冻殖利率收高，年底前以静制动 * 104/12期殖利率短期先看1.02-1.04% 路透台北12月28日 - 台湾指标公债殖利率周一收高，不过交易急冻。交易员表示，因 年底交易商业绩多已达标、且明年第一季在看不到偏空理由前提下，选择持盈保泰、退场观 望。 他们认为，债市在央行意外降息、第一季发债量远低于预期等题材带动的激情走势后， 交易商年底以静制动，等候元旦假期过后再行归队将是主流想法。 〞超级交易员都休假去了，你不做、我不做，大家都不做。〞一位公股银行交易主管 说。 虽然预料年底封关前，债市将水波不兴。不过交易商对来年第一季仍有高度期待。 一中型银行交易员称，元月过后，货币市场的资金情势会比目前好非常多，债券附买回 (RP)利率将因银行端不再坚持而有补跌空间，短券殖利率将因而向下调整。 另一大型证券商交易员认为，元旦假期过后，要看银行是否因资金恢复宽松产生补券需 求，在筹码供给有限下，殖利率不排除仍有下行空间。 不过一大型票券商交易主管指出，债市目前最大的风险就是利率下跌过快，所以还是不 要过度兴奋的好。 他们预估，明日的五年公债104/13期的殖利率将在0.59-0.62%之间波动，10年券104/12 期则在1.02-1.04%之间整理。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 +1.30 1.0330% 1.0290-1.0330% 1.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.0330% 5 104/13 没有成交 3 105/1 0.4450% 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)