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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 15:32 BJT

台湾债市：公债交易急冻殖利率收高，持盈保泰元月再战

* 公债交易急冻殖利率收高，年底前以静制动
    * 104/12期殖利率短期先看1.02-1.04%

    路透台北12月28日 - 台湾指标公债殖利率周一收高，不过交易急冻。交易员表示，因
年底交易商业绩多已达标、且明年第一季在看不到偏空理由前提下，选择持盈保泰、退场观
望。        
    
    他们认为，债市在央行意外降息、第一季发债量远低于预期等题材带动的激情走势后，
交易商年底以静制动，等候元旦假期过后再行归队将是主流想法。
    
     〞超级交易员都休假去了，你不做、我不做，大家都不做。〞一位公股银行交易主管
说。
    
    虽然预料年底封关前，债市将水波不兴。不过交易商对来年第一季仍有高度期待。
    
    一中型银行交易员称，元月过后，货币市场的资金情势会比目前好非常多，债券附买回
(RP)利率将因银行端不再坚持而有补跌空间，短券殖利率将因而向下调整。
    
    另一大型证券商交易员认为，元旦假期过后，要看银行是否因资金恢复宽松产生补券需
求，在筹码供给有限下，殖利率不排除仍有下行空间。
    
    不过一大型票券商交易主管指出，债市目前最大的风险就是利率下跌过快，所以还是不
要过度兴奋的好。   

    他们预估，明日的五年公债104/13期的殖利率将在0.59-0.62%之间波动，10年券104/12
期则在1.02-1.04%之间整理。   
       
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
 10  104/12                    +1.30     1.0330%  1.0290-1.0330%       1.0
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  30    104/11                      没有成交
  20    104/14                      没有成交
  10    104/12                       1.0330%
   5    104/13                      没有成交
   3     105/1                       0.4450%
   2    104/10                      没有成交
 (完)          

 (记者 董永年; 审校  黄凯)

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