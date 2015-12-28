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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 15:21 BJT

标题新闻：俄罗斯11月国内生产总值(GDP)同比下降4.0%，降幅大于10月的3.7%--俄罗斯经济部

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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