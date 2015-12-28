表格：外资在韩国股市卖超304亿韩元，为连续第18日卖超

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透首尔12月28日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超304亿韩元，为连续第18日卖超，期间共计卖超3.227万亿韩元(27.7亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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12月28日 -30.4 141.6 -183.5
^12月24日 -3.6 350.9 -362.4
12月23日 -6.3 440.4 -481.0
12月22日 -6.6 216.6 -271.6
12月21日 -114.1 225.5 -142.0
12月18日 -143.0 175.9 -66.3
12月17日 -65.5 177.9 -176.1
12月16日 -159.1 533.9 -395.4
12月15日 -352.7 275.0 -9.2
12月14日 -262.2 343.7 -147.8
12月11日 -231.2 117.8 -32.1
12月10日 -356.8 230.3 16.6
12月 9日 -242.9 149.0 -13.2
12月 8日 -183.0 25.0 59.8
12月 7日 -147.4 -48.1 70.3
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本月以来 -3,114.0 3,394.7 -1,859.3
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今年以来 -3,447.3 87.0 -886.1
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注：^ 12月24日为修正后数据。(完)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *