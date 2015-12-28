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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 15:27 BJT

表格：外资在韩国股市卖超304亿韩元，为连续第18日卖超

路透首尔12月28日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超304亿韩元，为连续第18日卖超，期间共计卖超3.227万亿韩元(27.7亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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12月28日 -30.4 141.6 -183.5

^12月24日 -3.6 350.9 -362.4

12月23日 -6.3 440.4 -481.0

12月22日 -6.6 216.6 -271.6

12月21日 -114.1 225.5 -142.0

12月18日 -143.0 175.9 -66.3

12月17日 -65.5 177.9 -176.1

12月16日 -159.1 533.9 -395.4

12月15日 -352.7 275.0 -9.2

12月14日 -262.2 343.7 -147.8

12月11日 -231.2 117.8 -32.1

12月10日 -356.8 230.3 16.6

12月 9日 -242.9 149.0 -13.2

12月 8日 -183.0 25.0 59.8

12月 7日 -147.4 -48.1 70.3

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本月以来 -3,114.0 3,394.7 -1,859.3

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今年以来 -3,447.3 87.0 -886.1

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注：^ 12月24日为修正后数据。(完)

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