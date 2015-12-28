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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 15:28 BJT

《汇市简讯》美元/坡元持坚，新加坡1月4日公布第四季GDP初值

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* 美元/坡元维持走坚基调，受新加坡股市颓势支撑

* 新加坡股市海峡时报指数下跌0.2%，经济成长放缓疑虑压抑大盘信心

* 新加坡贸工部1月4日将公布第四季国内生产总值(GDP)初估值，第三季GDP环比年率为增长1.9%

* 新加坡金管局最新调查中，经济分析师预估第四季GDP环比年率为增长1.4%

* 美元/坡元最新在1.4070-75，目前为止今日区间在1.4046-74。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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