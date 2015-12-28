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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 15:42 BJT

标题新闻：菲律宾央行预计12月整体通胀年率为1.1-1.9%，归因于能源和食品价格的上涨

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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