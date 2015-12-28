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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 15:58 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收降2.3%，盘中触及一个月低位

“基本看来，市场追随上海期胶下跌，”东京一家大宗商品经纪行的消息人士说。“近月合约低于每公斤150日圆，就如正价差结构显示的那样，市场处于疲软状态。”

上海期交所主力5月期胶 下跌280元人民币，收于每吨10,335元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月1月期胶 最新报每公斤116.8美分，下跌2.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/汪红英；审校 李春喜/高琦)

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