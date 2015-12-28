中国证券：上证所安排周五进行通关测试，检验网上IPO技术系统改造等

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透上海12月28日 - 中国上海证交所周一盘后发布通知，安排在周五（1月1日）休市期间进行通关测试，旨在检验各方新股发行改革网上IPO（首次公开发行）技术系统的改造就绪情况、指数熔断相关技术系统的改造就绪情况等。
本次通关测试内容还包括上证所FAST行情提速和Show2003行情降速对市场影响及市场处理行情文件相关系统的就绪情况。
测试完成后，IPO发行改革、指数熔断、Show2003降速相关变更将正式上线，并于下周一（1月4日，即2016年首个交易日）起正式生效。FAST行情的提速时间、提速频率，将根据 上证所统一安排，另行向市场发布通知。
沪深证交所及中国金融期货交易所已决定自明年1月起推出熔断机制，触发5%熔断阈值将暂停交易15分钟，尾盘阶段触发5%或全天任何时候触发7%暂停交易至收市。
另外，中国证监会已宣布明年将改革新股发行制度，包括在保留市值配售的基础下，取消申购时全额预缴申购资金的规定，改为确定配售数量后再进行缴款。目前相关制度修订正公开征求意见，即将发布。上证所此前也已进行数轮相关的业务和功能测试。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *