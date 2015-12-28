更正-路透基点：倍耐力将为68亿欧元收购过渡贷款安排再融资--TRLPC

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(更正：因译文有误，标题及第一段改为“安排再融资”，非“提供再融资”。第五段应改为“这笔过桥贷款最初通过一个收购载体筹集”，而非“这笔过桥贷款最初以投标水平筹集”)
路透伦敦12月22日 - 汤森路透旗下基点报导，银行消息人士周二称，意大利轮胎制造商倍耐力(Pirelli)正在与银行洽谈，将为今年稍早给予中国化工集团公司(简称：中国化工)收购倍耐力的68亿欧元18个月期过渡贷款安排再融资。
今年3月，中国化工同意成为倍耐力大股东，当时的交易总规模73亿欧元。
银行消息人士称，倍耐力与银行的磋商还在进行当中，作为过渡贷款初始承销商的摩根大通也在其中，摩根大通也是此次再融资贷款的联席安排行。
他们还透露，再融资贷款期限可能三至五年，将形成更为持久的资本结构；该案预计在明年初启动。
这笔过桥贷款最初通过一个收购载体筹集，后来归到了倍耐力头上，现在倍耐力正在为这笔贷款安排再融资。
根据汤森路透LPC数据，该贷款除了摩根大通之外，还吸引了其他17家银行参与。
银行人士称，新的再融资对中国化工集团公司没有追索权，但将获得倍耐力中国股东的支持。
最初的68亿欧元过桥贷款是中资收购方规模最大的一笔无追索权融资案。
9月时，中国化工集团公司通过子公司--中国化工橡胶有限公司间接控股的Marco Polo Industrial Holding，开始公开要约收购倍耐力股份。
Marco Polo收购了倍耐力100%的普通股和93.2%优先股之后，倍耐力11月6日退市。
该公司计划将剩余股份转为特别股，这个方案料在2016年2月中期的董事会会议上通过。(完)
(编译 刘秀红/李春喜 审校 高琦/白云)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *