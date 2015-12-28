更正-路透基点：倍耐力将为68亿欧元收购过渡贷款安排再融资--TRLPC

(更正：因译文有误，标题及第一段改为“安排再融资”，非“提供再融资”。第五段应改为“这笔过桥贷款最初通过一个收购载体筹集”，而非“这笔过桥贷款最初以投标水平筹集”)

路透伦敦12月22日 - 汤森路透旗下基点报导，银行消息人士周二称，意大利轮胎制造商倍耐力(Pirelli)正在与银行洽谈，将为今年稍早给予中国化工集团公司(简称：中国化工)收购倍耐力的68亿欧元18个月期过渡贷款安排再融资。

今年3月，中国化工同意成为倍耐力大股东，当时的交易总规模73亿欧元。

银行消息人士称，倍耐力与银行的磋商还在进行当中，作为过渡贷款初始承销商的摩根大通也在其中，摩根大通也是此次再融资贷款的联席安排行。

他们还透露，再融资贷款期限可能三至五年，将形成更为持久的资本结构；该案预计在明年初启动。

这笔过桥贷款最初通过一个收购载体筹集，后来归到了倍耐力头上，现在倍耐力正在为这笔贷款安排再融资。

根据汤森路透LPC数据，该贷款除了摩根大通之外，还吸引了其他17家银行参与。

银行人士称，新的再融资对中国化工集团公司没有追索权，但将获得倍耐力中国股东的支持。

最初的68亿欧元过桥贷款是中资收购方规模最大的一笔无追索权融资案。

9月时，中国化工集团公司通过子公司--中国化工橡胶有限公司间接控股的Marco Polo Industrial Holding，开始公开要约收购倍耐力股份。

Marco Polo收购了倍耐力100%的普通股和93.2%优先股之后，倍耐力11月6日退市。

该公司计划将剩余股份转为特别股，这个方案料在2016年2月中期的董事会会议上通过。(完)